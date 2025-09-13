Plat sigue molesto con su expulsión y entiende "la decepción de alguna gente" con el Castellón

El entrenador del Castellón, Johan Plat, señaló sobre el encuentro que su equipo disputa este domingo en su estadio ante el Ceuta, que buscarán estrenar su casillero de victorias y que para conseguirlo "tenemos que atacar, apretar y ser listos".

Los albinegros quieren que sea un punto de inflexión este domingo para iniciar su escalada. "Es el día para mostrar", aseguró Plat, que lamentó los errores que le costaron la derrota la pasada jornada y confió en que se corrijan ante un Ceuta del que destacó que "intentan jugar desde atrás y son muy dinámicos".

"Entiendo la decepción de alguna gente", al contar con un solo punto en la clasificación, "pero nosotros también estamos decepcionados y quisiéramos tener más puntos", reconoció.

El técnico neerlandés no se podrá sentar en el banquillo al tener que cumplir una sanción de dos partidos tras ser expulsado y lamentó que, "si aplican las reglas" como le hicieron a él "no habrá entrenadores sentados en los banquillos en el futuro".