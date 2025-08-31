Plat lamenta el tropiezo del Castellón: "Debimos ganar y no lo hicimos"

El técnico del CD Castellón, Johan Plat, compareció en la sala de prensa del SkyFi Castalia a la conclusión de su partido frente al Real Zaragoza, saldado con un empate a uno que no termina de contentar al entorno albinegro. Los orelluts suman su primer punto, de nueve posibles, pero pierden dos en un gol validado de forma polémica en a recta final.

Lamenta no haber conseguido la victoria

"No sé que decir, debimos ganar y no lo hicimos. No estamos en el lado de la suerte y no voy a comentar nada más del árbitro"

La polémica arbitral

"No pude ver si la pelota la toca o no el jugador del Zaragoza, no lo he visto claro".

Análisis del partido

"Creo que en la primera parte, con los dos diez, tuvimos ocasiones, muchas llegadas y no concedimos ninguna ocasión. Tras los cambios tuvimos el control, generamos ocasiones, creo que funcionamos bien en la primera parte y también en la segunda".

Continuidad en el juego

"Todos los partidos hemos llegado al área rival, generamos muchas ocasiones pero hemos de marcar más goles, si trabajamos así creo que los goles llegarán".

Mercado de fichajes

"Se verá el domingo o mañana, podrían venir jugadores"

Jugar al límite del fuera de juego

"Muchas veces jugamos al límite del fuera de juego, el timming de las carreras tiene que ser más adecuado y el del pase también"