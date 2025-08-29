Plat: "Tenemos que ser más claros en el último tercio y defender mejor a balón parado"

El entrenador del CD Castellón Johan Plat señaló en rueda de prensa que, tras haber perdido en las dos primeras jornadas, su equipo debe tener las ideas más claras en la zona de ataque y defender mejor a balón parado este sábado ante la visita del Zaragoza.

"Tenemos que ser más claros en el último tercio y defender mejor a balón parado”, recalcó el técnico neerlandés, quien calificó al Zaragoza como "un buen equipo y también ha merecido más. Hay que estar muy bien para ganar", subrayó.

El técnico del equipo albinegro no quiso darle mayor trascendencia al enfrentamiento ante el equipo aragonés, al asegurar que “es un partido normal”, pero sí que reconoció tras las dos derrotas ante Racing de Santander y Valladolid, “ha sido un inicio muy decepcionante porque queríamos ganar los dos partidos”.

Plat lanzó un mensaje de ánimo a su plantilla porque “estamos confiados” y reconoció que para tratar de ganar “podemos mejorar la manera en la que estamos jugando y los puntos van a llegar seguro. Tengo mucha confianza en nuestros jugadores, ellos pueden marcar, pueden jugar y es tiempo para mostrarlo”.