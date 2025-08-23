Plat es claro tras la derrota del Castellón: "Hay que transformar las ocasiones en gol, de eso va el fútbol"

El técnico del CD Castellón, Johan Plat, ha comparecido en la sala de prensa del SkyFi Castalia para analizar la derrota de la escuadra albinegra ante el Real Valladolid en el estreno ante su afición. Los orelluts claudicaron por la mínima con un gol materializado por Latasa. El técnico neerlandés, al igual que sucedió en El Sardinero la pasada semana, volvió a mostrarse autocrítico.

Análisis del partido

"El tipo de partido era lo esperado, ellos presionando alto, salimos bien de esa presión, pero fallamos en el tercio final del campo rival. Defendimos bien pero ahí arriba tenemos que hacer más, tomar las decisiones correctas y algunas de las oportunidades que tenemos hay que marcarlas".

Falta de efectividad

"No hemos sido efectivos como si lo han sido ellos o el Racing la semana pasada, hay que mejorar eso, muchas partes hemos tenido el control completamente, tenemos que encontrar la recompensa para nosotros que es el gol. Tenemos que marcar las ocasiones, es simple, de eso van los partidos".

El punto a mejorar

"Hemos estado bien hasta el último tercio, tienes ocasiones pero no tomas buenas decisiones, pasas primero al centro cuando realmente hay que ir por fuera".

Los cambios

"En ciertos momentos quieres cambiar cosas, hacer la presión mas alta, aunque los cambios dependen de la forma física en la que está cada jugador. Hay muchas variables, unas veces salen bien, otras no. Hoy unos han estado bien y otros no".

No hay nerviosismo

"Los jugadores no estaban nerviosos, hicimos cosas buenas durante el partido. Llevamos dos derrotas pero esto acaba de empezar y estoy seguro que los puntos vendrán".

Valoración de Sienra

"Sienra es un jugador nuevo, tiene que adaptarse, la semana pasada no estaba contento con él y lo cambiamos al descanso, también hicimos un cambio de estructura. Hoy sí que estoy contento por él".

Mensaje a la afición

"Tenemos que seguir juntos y que nos ayude lo máximo posible en el próximo partido para conseguir los tres puntos la próxima semana".