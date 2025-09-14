Plat, autocrítico con el empate del Castellón ante el Ceuta: "Tenemos que sacar más puntos"

El entrenador del CD Castellón, Johan Plat, compareció en la sala de prensa del SkyFi Castalia tras el empate a tres frente a la AD Ceuta, un encuentro marcado por los errores defensivos del conjunto albinegro. “Es muy difícil si regalas goles así, empezando por el primero. Luego estuvimos bien, remontamos de una buena manera, pero el segundo gol es un pase largo que no defendemos bien y el tercero es una locura que haya tantos jugadores alrededor y aun así consiga marcar”, explicó el técnico, que también señaló el peso del factor mental: “Si estas cosas pasan de la nada, es complicado”.

Plat destacó que su equipo supo reaccionar tras el primer tanto visitante: “Podía parecer que estábamos un poco nerviosos, pero le hemos dado la vuelta con el 2-1”. No obstante, lamentó que la falta de concentración les pasara factura: “Hemos concedido goles muy fáciles. Contra un bloque bajo no es sencillo marcar, y tampoco mantener la concentración todo el partido. Parecía que el equipo estaba más caótico”.

El análisis

El preparador neerlandés reconoció que no encuentra aún la fórmula para evitar esos fallos. “Después del minuto y medio ya habíamos regalado el primer gol. No sé la solución para dejar de cometer esos errores. Increíble”, apuntó.

Sabedor de la importancia de sumar de tres subrayó el refuerzo anímico que ello supondría: “No es suficiente. Tenemos que sacar más puntos en muchos partidos y no lo estamos haciendo. Está claro que una victoria vendría bien para cambiar la mentalidad, pero no ha podido ser hoy."

Por último, se mostró optimista al ser preguntado por su futuro, "todavía podemos cambiar la situación y conseguir victorias", aunque añadió que esas preguntas hay que realizárselas al club.