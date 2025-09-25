El Plantío, otro campo maldito para el Málaga

De maldición en maldición. De El Alcoraz a El Plantío. El Málaga CF tuvo que visitar hace dos semanas un estadio donde nunca había ganado -y volvió a caer de manera dramática- y en su siguiente encuentro de visitante en esta temporada en LaLiga Hypermotion vuelve a un feudo históricamente ‘gafe’ para los blanquiazules. Si en Huesca los números son malos, en sus visitas a Burgos son desastrosos.

Después de fracasar en su intento de romper su maldición en Huesca, donde nunca ha ganado ni marcado un gol, ahora intentará un resultado diferente en otro estadio maldito, donde nunca ha logrado un triunfo, ni como Málaga CF ni como CD Málaga. En total han sido 11 visitas blanquiazules a Burgos, tres bajo la denominación actual y ocho como CD Málaga, también frente a una entidad burgalesa anterior, y nunca ha conseguido volver de El Plantío con los tres puntos bajo al brazo.

Ni victorias ni goles

En las tres visitas como Málaga CF, al igual que ocurre en Huesca, el conjunto blanquiazul nunca ha conseguido ganar, ni tampoco marcar un gol. Solo ha conseguido un empate y fue la temporada pasada en un choque que terminó con resultado gafas (0-0). Antes de eso, dos derrotas. En el curso 2021/22, cayó por 3-0. Y una campaña más tarde (2022/23) perdió por 1-0, con Guede en el banquillo, en la primera jornada de una temporada que terminó con el equipo de Martiricos cayendo a Primera RFEF.

Un ‘gafe’ histórico

Pero no solo el Málaga CF ha tenido malos resultados en sus visitas a El Plantío. Antes de la refundación, para el extinto CD Málaga ya fue un campo maldito frente a un Burgos CF que también acabó desapareciendo. Lo visitó en ocho ocasiones, con un pobre bagaje de dos empates y seis derrotas. La primera vez fue en la temporada 69/70, en Segunda División y el resultado fue de 1-1. Después de se vieron en dos ocasiones en la máxima categoría, con triunfo burgalés 3-1 en la 71/72 y un empate 2-2 en la 72/73.

Las últimas cinco visitas del CD Málaga a El Plantío se saldaron con derrota: 1-0 en la temporada 75/76 (Segunda División), 3-0 en la 76/77 (Primera División), 1-0 en la 79/80 (Primera División), 2-1 en la 80/81 (Segunda División) y 2-0 en la campaña 81/82, también en la categoría de plata.

Números, sin duda, que no invitan al optimismo. La visita a Huesca salió cruz, veremos si el Málaga CF sí es capaz esta vez de romper la maldición de El Plantío.

Vía: La Opinión de Málaga