Así será el fútbol del futuro: plantillas de 35 jugadores y la IA como protagonista

Hablar de los dos puntos por victoria, los árbitros sin VAR o el gol de oro parece, a día de hoy, hablar de otro deporte. Pero no. El fútbol, de reciente creación, ha evolucionado al punto de ser irreconocible en su pasado. Su evolución es constante y sus procesos, acelerados. No solo por formatos -véase la Champions con liguilla en la primera fase o el Mundial de selecciones de 48 equipos-. El cambio es absoluto en todos los estamentos.

Ya sea para los jugadores, la dirección técnica, el scouting, los colectivos arbitrales y hasta en la narración de partidos, la metamorfosis del deporte más popular del mundo sigue desarrollándose a ritmo constante e imparable. En SPORT repasamos, uno a uno, estos aspectos con varios de sus protagonistas para intentar responder la pregunta concreta: ¿hacia dónde va el fútbol del futuro?

Los entrenadores, frente a nuevos retos

De los técnicos dependerá mucha de la administración de estas nuevas tendencias. Javier Castell, entrenador de fútbol colombiano y analista deportivo en 'Blu Radio', entiende como primordial actualizarse tácticamente: "El juego se sostendrá en la intensidad y la presión como premisa de la alta competencia. Esto implica un énfasis en la velocidad de ejecución y en la técnica en espacio reducido para poder librarse de estas".

Habrá plantillas de 30 y 35 jugadores por la cantidad de campeonatos y partidos Javier Castell — Entrenador de fútbol

Además, Castell indica que los equipos deberán ampliar el espectro de jugadores disponibles: "Sin duda se les dará espacio para las plantillas de 30 y 35 jugadores por la cantidad de campeonatos y el altísimo número de partidos. Al ritmo que van la FIFA, las confederaciones continentales y las federaciones y ligas nacionales, se incrementará cada vez más el número de torneos".

Javier Castell, entrenador colombiano / 'X'

Eso sí, el técnico entiende que, a pesar de la gestión de la IA y su importancia para el análisis de datos, aún habrá un componente irremplazable: el humano. "Los datos y la IA serán asesores muy confiables para los entrenadores. Pero su capacidad de discernimiento, de su sensibilidad y sindéresis, de su institución y del conocimiento personal de sus futbolistas, entre otras, deben ser cualidades del entrenador que no deben estar siempre subordinadas por esos asesores".

El problema con las lesiones

Calendario, poco descanso, exceso de partidos... Estos términos son cada vez más habituales en el mundo del fútbol. El aumento del número de encuentros temporada tras temporada ha maniatado a los equipos a un calendario infernal. Y el futbolista es quien más sufre y sufrirá las consecuencias de una agenda prácticamente insostenible con problemas físicos, que se convierten en más recurrentes que nunca.

El Mundial de Clubes que se está disputando este verano en Estados Unidos es el último ejemplo, y el panorama no mejora con vistas al futuro. Más competiciones, con más equipos involucrados y más partidos en todos los torneos... Una carga insostenible para los futbolistas. "Los jugadores son conscientes de la importancia del descanso para su rendimiento, el aumento de partidos les expone a un mayor rendimiento físico y de exigencia y, como demuestran los datos, han aumentado las lesiones con el aumento de competiciones desde el año 2020/21", afirma Luis Garijo Mongrell, responsable de deporte profesional de Howden, el grupo global de intermediación de seguros.

Mendy, lesionado. / AP

En ese sentido, Garijo Mongrell confirma que el riesgo de que se produzcan lesiones va incrementando cuando los partidos aumentan: "La frecuencia y cantidad de los encuentros aumentan, y con ello el riesgo de que se produzca una lesión. Además, el descanso es fundamental para los deportistas y, sin él o con una disminución de este, las lesiones surgen con más facilidad y gravedad". Por ello, es más que probable que los problemas físicos sean aún más habituales en el futuro.

La fórmula es bien sencilla, más partidos equivale a más lesiones y más costes para los equipos Luis Garijo Mongrell — Responsable de deporte profesional de Howden

Fuera del agravio para el estado físico de los futbolistas, este incremento de las lesiones también supone un coste económico para los equipos. "La lesión de un jugador para un club supone un coste incalculable. La pérdida temporal de un futbolista puede ser clave para el resultado de los partidos en los que no puede jugar, puede influir en la asistencia al estadio de aficionados o incluso en la venta de camisetas del club", afirma Garijo Mongrell. La fórmula es bien sencilla, más partidos equivale a más lesiones y más costes para los equipos. Todo un sinsentido que se acrecentará en los próximos años.

Aparece, entonces, una interesante pregunta en el horizonte: ¿podría la IA desempeñar un papel clave en la prevención y/o tratamiento de lesiones? "Clube Athlético Paranaense desarrolló un software que identifica con un escáner, como quien se hace una radiografía, si un jugador está cargado de una zona concreta, y aparece marcado en rojo. Después los médicos lo evalúan. Nosotros tenemos un 'wellness', una encuesta de cinco preguntas para ver cómo se sienten, cómo durmieron, si les duele algo... La IA no predice el futuro exacto, pero sí te da estimaciones cercanas", desgrana Renato Cornejo, scouter y analista.

CA Paranaense desarrolló un software que identifica con un escáner si un jugador está cargado de una zona concreta Renato Cornejo — Scouter y analista

¿Puede desaparecer el árbitro?

No hay que olvidarse tampoco de los árbitros, claro está. Aunque en muchas ocasiones son menospreciados en comparación con otros protagonistas del deporte rey, son completamente imprescindibles para disfrutar del fútbol. En este sentido, el testimonio de Xavier Estrada Fernández, exárbitro internacional con cientos de partidos dirigidos en Primera División, es muy interesante para conocer hacia dónde puede evolucionar el arbitraje en un futuro a medio-largo plazo.

Estrada Fernández, en su época como árbitro / EFE

Actualmente ejerciendo de concejal en el Ayuntamiento de su Lleida natal desde 2023, Estrada Fernández explicó a SPORT cómo ve el arbitraje dentro de 10 o 15 años después de haber estado inmerso en este 'mundo' durante tantos años. Sobre la evolución que viene, se mostró negativo: "Para que el arbitraje avance positivamente tiene que haber una voluntad real de cambio por parte de los que lideran los proyectos y hoy, en la FIFA, la UEFA o la Federación Española, no existe ese compromiso". Por lo tanto, el exárbitro cree que solo "habrá cambios puntuales, más bien impulsados por presión social o mediática; no por voluntad genuina".

La IA puede ayudar a reducir errores, pero nunca reemplazar el juicio del árbitro Xavier Estrada Fernández — Exárbitro de fútbol profesional

Una de las cuestiones que plantea un sector de aficionados al fútbol, especialmente desde la aparición del VAR en 2018, es la de disputar un partido sin árbitro. Estrada Fernández opina que el debate está mal planteado. "La tecnología no viene a sustituir al árbitro, sino a asistirle. El VAR no decide: recomienda. La decisión final siempre es del árbitro principal y una máquina no puede interpretar el componente emocional del juego", señala. "¿Expulsaría a todos por cualquier entrada o protesta? ¿Dónde estaría el criterio humano? La IA puede ayudar a reducir errores, pero nunca reemplazar el juicio del árbitro. Se usará tecnología, claro, pero como herramienta, no como sustituto del árbitro", añade.

Martínez Munuera revisa el VAR durante el Barça-Real Madrid de La Liga 2020/21 / EFE

Sin embargo, sí que contempla que desaparezca algún componente del cuadro arbitral en el futuro. "Es posible. El asistente, tal y como lo conocemos hoy, podría desaparecer. Mucho antes que el cuarto árbitro. El asistente, ahora mismo, tiene un rol cada vez más cuestionado: señala fuera de juego, pero debe esperar al final de la jugada… y muchas veces se equivoca. El cuarto árbitro aún tiene funciones bastante útiles, como el control de banquillos, sustituciones…, pero con más automatización, es probable que su figura también evolucione o se reemplace por otra forma de supervisión", apunta.

El espectador quiere entender las decisiones arbitrales, saber cuál es la comunicación entre el árbitro principal y los árbitros del VAR Xavier Estrada Fernández — Exárbitro de fútbol profesional

Otro de los cambios que vaticina es el de la comunicación: "El gran problema de hoy en día es la falta de transparencia, que encima priva al espectador del derecho a disfrutar plenamente del espectáculo. El espectador quiere entender las decisiones arbitrales, saber cuál es la comunicación entre el árbitro principal y los árbitros del VAR, y que pueda explicarse en directo. El futuro apunta hacia eso, como hacen en otros deportes y ligas. Hace más comprensible la situación de juego y puede evitar conflictos. Si tú explicas las cosas, generas menos tensión".

Habrá más mujeres arbitrando, pero por presión mediática, no por convicción de los que mandan Xavier Estrada Fernández — Exárbitro de fútbol profesional

Estrada Fernández también arroja luz sobre el futuro de la mujer en el arbitraje. De hecho, sabe lo que es trabajar con una en primera persona, ya que tuvo a Guadalupe Porras en su equipo como asistente. Su predicción es poco optimista porque considera que "la Federación y el Comité Técnico no creen ni en el fútbol femenino ni en el arbitraje femenino. Es una farsa, y lo demuestran con hechos: en 2025 no hay ni una sola árbitra principal en Primera División", empieza.

Guadalupe Porras, junto a Estrada Fernández antes de un Leganés-Getafe en Butarque / EFE

"Solo hay dos en Primera RFEF. Y cuando alguna asciende, se señala con un asterisco: 'viene del fútbol femenino'. Es insultante. Pese a ello, cada vez habrá más, pero como antes, por presión social. En Francia, Stéphanie Frappart lleva años arbitrando partidos de élite. ¿Y aquí? Seguimos esperando a que la presión social obligue a tomar decisiones. Pero no se trata de imponer, sino de creer. Y ahora mismo, no creen. Solo actúan por compromiso", destaca.

Una Liga de Árbitros sería interesante, pero hay que pensarla muy bien... podría ser presión innecesaria Xavier Estrada Fernández — Exárbitro de fútbol profesional

Finalmente, Estrada Fernández valora una tendencia que ha ido cogiendo fuerza en redes sociales sobre una posible Liga de Árbitros. ¿La tendremos en el futuro? "Lo vi hace poco en redes y me pareció interesante. Sería como una Champions de árbitros, puntuados por su rendimiento. Puede tener atractivo mediático, pero hay muchas dudas: ¿quién puntúa? ¿Con qué criterios? ¿Cómo se protege al árbitro mal valorado? La idea es buena si el objetivo es incentivar la excelencia. Pero mal ejecutada podría convertirse en una presión innecesaria. Hay que pensarla bien antes de aplicarla", finaliza.

La democratización de la IA, clave en el futuro

Los avances tecnológicos serán sin duda una de las claves del fútbol del futuro, pues marcarán el devenir de las competiciones, de los clubes y de los jugadores. Una de las voces autorizadas para hablar sobre el progreso de la tecnología en el deporte es Esteban Granero. El exfutbolista de Real Madrid, Espanyol o Real Sociedad -entre otros- es fundador y CEO de Olocip, empresa pionera en el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Esteban Granero, durante un evento con el Espanyol / RCD Espanyol

Granero asegura que el futuro “pasa por una integración cada vez más profunda y natural de la IA en todos los procesos de decisión del fútbol”. “La evolución debe ir hacia un ‘ser humano con máquina’ y no hacia un ‘ser humano vs. máquina’. En ese sentido, la IA debe servir como copiloto inteligente para los profesionales, aumentando sus capacidades sin reemplazarlos”, apostilla el fundador de Olocip.

Habrá análisis en tiempo real más sofisticado durante los propios partidos Esteban Granero — Fundador y CEO de Olocip

El exfutbolista augura un futuro en el que veremos “análisis en tiempo real más sofisticado durante los propios partidos”, con el objetivo de “asistir en la toma de decisiones tácticas inmediatas”. También será un aspecto importante la hiperpersonalización. “Habrá planes de entrenamiento, nutrición y desarrollo totalmente adaptados a las necesidades individuales de cada jugador, basados en la IA”, explica Granero.

Imagen de un futbolista generada por la Inteligencia Artificial / SPORT

También prevé un uso de la inteligencia artificial “más democratizado” en el futuro, con herramientas más accesibles “para clubes de menor tamaño”, incluso para academias y fútbol base. Más allá de los equipos e instituciones, los aficionados, además, podrán vivir “experiencias mucho más personalizadas e interactivas”.

Finalmente, en lo que respecta al scouting, será todavía “más eficiente”. El CEO de Olocip desvela que “la identificación del talento” se llevará a cabo “en etapas más tempranas y en mercados menos explorados”, siempre “con mayor precisión”.

Scouters y analistas, obligados a filtrar

Tal y como comenta Granero, esta premisa debe quedar clara: la IA no reemplaza a scouters y analistas. Sí, libera tiempo del análisis repetitivo o brinda más y mejores herramientas, pero no aporta esa intuición y/o criterio propios de un ser humano. En resumidas palabras, potencia su figura dentro de un cuerpo técnico.

Un porcentaje del plan de partido está en los datos, pero uno debe saber qué datos te servirán Renato Cornejo — Scouter y analista

Renato Cornejo, scouter y analista con amplio recorrido por Latinoamérica y experiencia reciente en Club Olimpia (Paraguay), formando parte del cuerpo técnico de Martín Palermo, refuerza esa idea de que "hay que saber filtrar la tanta información que hay a día de hoy". "En mi caso, como analista de un cuerpo técnico, al analizar al rival uno debe hacer un cruce entre lo que te muestra la imagen y lo que te muestran los datos. Un porcentaje del plan de partido está en los datos, pero uno debe saber qué datos te servirán para enfrentar a un rival", explica.

Renato Cornejo, analista y scouter, junto a Martín Palermo durante su etapa en Club Olimpia / Renato Cornejo

Centrémonos en el 'scouteo' de un futbolista. "El jugador es el mayor capital de los clubes. Y, cuando se ficha a un jugador, es importante saber cuánto le sirve al técnico. Aquí es clave la utilización de datos para saber si el jugador fichado hace 'match' con el modelo de juego y con la identidad del club”, garantiza.

“Al existir tanta tecnología al servicio del deporte, hoy se puede hacer 'tracking' de vídeos para observar velocidades, analizar los GPS, herramientas de videoanálisis y un sinfín de softwares, sumado a lo anterior, el VAR, fuera de juego automático... para mí todas estas herramientas colaboran para reducir el margen de error del ser humano, aumentando la equidad deportiva, pero remarcando que, en la toma de decisión final, siempre hay un humano“, finaliza Cornejo.

Renato Cornejo (izquierda), analista y scouter con experiencia en el fútbol de Sudamérica / Renato Cornejo

Narraciones a la vieja usanza

Por último, y no menos importante, otros de los actores invitados a la fiesta de las nuevas tecnologías en el deporte serán los periodistas. Las opiniones y puntos de vista más futuristas auguran, de aquí a unos años, un fútbol rodeado de inteligencia artificial por todos los costados, incluido en el aspecto informativo. Lo único claro a día de hoy es que los avances tecnológicos irán haciéndose un hueco al lado de los profesionales, entre ellos los narradores de partidos. Pero, ¿hasta qué punto?

Antonio Muelas asegura que la radio no va a cambiar demasiado en el futuro / RNE

Antonio Muelas, locutor en Radio Nacional de los partidos del Real Madrid y la Selección, asegura que “aunque preveamos un alcance u otro por parte de la IA y la desconfianza esté presente en todos los sectores, la realidad es que el componente humano será siempre irremplazable en las retransmisiones futbolísticas”. “Es la creación de cada uno, si eso se suplanta, perderíamos mucho”, apunta.

Dentro de algunos años, la IA acompañará a los narradores, pero Muelas cree que “el cambio no va a afectar de manera importante a nivel radiofónico”. Para fundamentar su opinión, se remonta al pasado: “Hace un tiempo las nuevas tecnologías también nos ‘amenazaban’ con hacernos desaparecer, pero 30 años después nada ha cambiado, eso lo dice todo. La radio sigue estando tan viva como antes. Sobrevive a todo, a las redes sociales, a los podcasts… No ha cambiado un ápice. Sigue igual, sigue siendo emoción y eso no lo puede suplantar nada”.

Aunque preveamos un alcance u otro por parte de la IA, la realidad es que el componente humano y emocional será siempre irremplazable en las retransmisiones futbolísticas Antonio Muelas — Narrador de la selección y del Real Madrid en RNE

Como todos los que han sido partícipes de este reportaje, Muelas deja claro que “la tecnología ayuda, complementa y facilita muchísimo las cosas”, pero “no ha modificado para nada el devenir de la radio”. “Cuando empecé a retransmitir partidos en San Sebastián, el primer año la Real se clasificó para la UEFA y para conseguir información de jugadores rivales tenía que llamar al archivo que teníamos en RNE, contactar con periodistas de allí para aspectos como la pronunciación de los nombres… Ahora puedes mirarlo todo en Internet. Todo eso ayuda un montón, antes estábamos en el esqueleto. Y en el futuro pasará lo mismo. La implementación de la IA no veo que vaya a ser una amenaza, nos va a ayudar muchísimo, estoy convencido”.

Antonio Muelas y Andrés Iniesta, tras el Mundial de 2010 / RRSS

Sin embargo, Muelas insiste en ese “componente humano”: “Por ejemplo yo estuve en Sudáfrica 2010. ¿Podría la IA aportar ese ingrediente emocional en la narración del gol de Iniesta? Es el momento cumbre para los españoles, es inigualable porque era la primera vez que España ganaba un Mundial, era un solo gol, en la prórroga, faltaban 4 minutos, además lo marcaba un jugador muy querido… ¿La IA puede retransmitir eso como los que estábamos ahí? Es imposible, puedes meter en los algoritmos toda la información que quieras, pero yo creo que es insustituible. Sin embargo, no descarto que en las retransmisiones haya más voces robóticas y no solo la persona o el narrador. Deberemos convivir”.

Queda claro, entonces, que la irrupción de las nuevas tecnologías provocará cambios en todos los ámbitos que rodean al mundo del fútbol. Desde los actores principales a pie de campo (jugadores, entrenadores, árbitros...) hasta los que observan el deporte desde la barrera (periodistas, scouters, directores deportivos...) sufrirán variaciones en sus funciones, aunque todos ellos llegan a la misma conclusión: la IA aterriza en el fútbol para quedarse y facilitar cada una de las tareas, pero jamás sustituirá el trabajo de los profesionales. Tocará adaptarse, como ya se ha hecho tantas y tantas veces en el pasado.