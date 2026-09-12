La plantilla del Levante lucirá una camiseta de apoyo a Ceuta en la previa del partido

La plantilla del Levante saltará al terreno de juego, antes del inicio del partido del domingo ante el Barcelona en el Ciutat de València, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports, con una camiseta de apoyo a Ceuta, informaron fuentes del club valenciano.

El lema será ‘Todos somos caballas’ y según explicaron fuentes del Levante, el propósito de esta iniciativa del club es “dar visibilidad a la compleja situación por la que atraviesan muchas personas y que debe ser resuelta cuanto antes”, en referencia a la crisis que afronta la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio.

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Además, el Levante rendirá tributo a los jugadores del FC Barcelona que se proclamaron campeones con España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el pasado verano y les obsequiará con una pieza única de artesanía local que lleva el dorsal de cada uno de ellos.