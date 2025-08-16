La plantilla del Córdoba CF toma profundidad para aspirar a otras cotas

13 nuevos jugadores tendrá el Córdoba CF en la temporada 2025-26, aunque dos de ellos, Rubén Alves y Alberto del Moral, repiten. El central dejando atrás su etapa en el Tenerife y firmando por tres campañas y el toledano volviendo como cedido por el Oviedo a su segunda casa, según sus palabras, una decisión en la que mucho tuvieron que ver los servicios médicos de la entidad blanquiverde.

Más de la mitad, nuevos

Así, más de la mitad del plantel será de nuevo cuño, en una decisión de la planta noble de El Arcángel nada sorprendente. La temporada 2024-25, o más bien su segunda mitad, se hizo larga a un grupo que a todas luces se quedó corto, de ahí que no pudiera meter esa quinta marcha para intentar meterse en la pelea por las plazas de ‘play off’. No es que no se quisiera, es que no existía esa última marcha.

Además, se ha dado cierta preferencia a la defensa, con especial mención al flanco izquierdo, verdadero punto débil del equipo banquiverde la pasada campaña. De esos 13 fichajes, uno es portero y cinco más, defensas. Incluso de los cinco zagueros dos son laterales zurdos, Vilarrasa y Alcedo, amén de la referida contratación en propiedad de Rubén Alves, central de perfil zurdo. Así, la siniestra debería dejar de serlo en este Córdoba de la 2025-26 y equilibrarse con el flanco diestro, el de los Carlos -Albarrán e Isaac-, a los que se añaden los refuerzos de Fomeyem y Álex Martín, con una de las revelaciones de la pasada temporada disputándoles la posición: Xavi Sintes.

En el mediocampo llegaron otras cinco incorporaciones: Alberto del Moral, Dani Requena, Dalisson de Almeida, Diego Bri y Kevin Medina. El primero ha de ser vital en el esquema de Iván Ania, mientras que los dos últimos refuerzan unas bandas en las que se echaron de menos alternativas la pasada campaña.

Finalmente, el fichaje del verano está en la delantera, aunque no deja de tener cierto riesgo: a la ayuda polivalente que ha de suponer el regreso de Adri Fuentes, Sergi Guardiola generó ilusión entre el cordobesismo, que se acuerda aún de aquellos 24 goles que anotó el balear hace ya siete años.

La idea de la comisión deportiva del Córdoba CFno ha sido otra que la de ganar profundidad de plantilla para que no ocurra lo de la 2024-25 y poder así aspirar a otras cotas que no sean sólo las de la permanencia.