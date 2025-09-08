La plantilla del CD Badajoz irá a la huelga este jueves si la FIFA no les permite jugar

La plantilla del CD Badajoz (Tercera RFEF), se declarará en huelga desde el jueves si la FIFA no desbloquea la situación que le impide iniciar la temporada. El club extremeño no ha recibido respuesta en relación a los distintos documentos que le ha solicitado el ente que preside Gianni Infantino del fútbol mundial en relación con las auditorías financieras que realiza.

En una comparecencia, los jugadores y el cuerpo técnico que lidera Juanma Marrero leyeron un comunicado en el que vinieron a demandar a la FIFA que rectifique "de inmediato y permita al equipo competir". En caso contario, la plantilla se declarará en huelga indefinida hasta que se le permita "jugar. Esta decisión no va en contra del club ni de la afición, sino en su defensa".

Los jugadores y cuerpo técnico del primer equipo destacaron la "grave situación que sufre el equipo y que le impide competir debido al bloqueo arbitrario e injustificado de la FIFA. El club ha cumplido, pero se le priva de competir. También sufren este bloqueo más de 500 niños de la cantera, que se ven privados de formarse, crecer y disfrutar del fútbol", denunciaron.

"Si esto afectara a los grandes clubs de la LFP, la respuesta sería inmediata y la situación ya estaría sobre la mesa, pero al tratarse del CD Badajoz se le margina y se le ignora, lo que demuestra una desigualdad de trato inadmisible", afirmaron. Todos están "unidos frente a la injusticia, ya que esta situación no es responsabilidad del club ni de los jugadores".

En el fondo de todo subyacen las malas artes de la empresa propietaria del club, Lanuspe, con el tristemente famoso Luis Oliver como cabeza visible por mucho que últimamente no aparezca. Cada temporada ha habido serios problemas, con dos descensos y escándalos de todo tipo. De hecho, la deuda con Ander Montori estaba vigente desde primavera y se pagó la semana pasada.

Su gestión lo llevó a ser condenado por sus irregularidades en el Córdoba y también dejó un recuerdo ponzoñoso en el Extremadura, en el Xerez Deportivo y... suerte que no consiguió quedarse con el Betis tras el acuerdo al que llegó con el difunto Ruiz de Lopera. Entonces eran Bitton y ahora es Lanuspe, el mismo perro con un collar muy parecido.

La realidad es que el CD Badajoz no pudo disputar este domingo su partido contra el Azuaga y todo apunta a que recibirá una derrota administrativa y una sanción de tres puntos en la clasificación. De hecho, el equipo Juvenil de División de Honor tampoco pudo iniciar la temporada oficial el pasado sábado.

La historia reciente ha sido kafkiana. Luis Oliver Jr. (hijo del dueño) se autoproclamó entrenador pese a no tener la más mínima experiencia y con él se descendió a Tercera RFEF hace dos veranos y se falló en el ascenso (se destituyó dos meses antes). Ahora es el director deportivo y la plantilla tiene 18 jugadores. Siempre hay problemas en el club de 'tócame Roque'.