Los planes de Johan Plat para la defensa del Castellón

La expulsión de Alberto Jiménez en el encuentro de la primera jornada contra el Racing de Santander obligará a Johan Plat a variar su once de cara al encuentro que este viernes enfrenta al CD Castellón contra el Real Valladolid en el SkyFi Castalia (21.30 horas). El técnico neerlandés deberá buscar un sustituto natural para el canario entre los jugadores con los que cuenta en su plantilla o cambiar de disposición táctica, dejando el 4-4-2 por el que apostó en los Campos de Sport de El Sardinero el pasado sábado y pasando a jugar con defensa de tres.

En la primera opción, que resultaría la más lógica, como candidatos aparecerían Fabrizio Brignani y Óscar Gil para formar pareja con Agustín Sienra, siendo el italiano el que más papeletas tendría. De hecho, la dupla Brignani-Sienra ya formó en el último amistoso de pretemporada disputado ante el Albacete, dejando muy buenas sensaciones. Su envergadura (1.93 metros) y velocidad, además, serían dos de los puntos a tener en cuenta de cara a su titularidad ante el conjunto de pucela en la segunda jornada liguera.

Brignani, que llegó al Castellón procedente del Mantova a mediados del pasado mes de julio, cuenta también con un destacado olfato goleador y así lo evidencian los ocho goles que marcó en la campaña 2023/24 con su equipo, con el que ascendió a la Serie B de Italia.

Óscar Gil, por su parte, podría formar pareja con cualquiera de los dos y su solidez defensiva está más que contrastada, pero parece que su rol en el Castellón está llamado a ser otro como el curso pasado, en el que jugaba algo más adelantado.

Más opciones

A estos dos candidatos a suplir a Alberto Jiménez se podrían sumar de igual modo, y siempre que el técnico neerlandés lo requiriera, los defensas que fueron titulares ante el Racing en las bandas, Jérémy Mellot y Salva Ruiz, quienes también han ejercido en pretemporada como centrales.

Mellot lo hizo ante el Southampton, quedando el polaco Michal Willman en el lateral diestro, mismo planteamiento que cuando el capitán Salva Ruiz lo hizo como único central.

¿Cambio de sistema?

La otra alternativa que tendría Plat sería la de pasar a jugar con un sistema 3-4-3 como en la segunda parte del choque ante el Racing, pudiendo quedar Sienra en el eje de la zaga o darla oportunidad de inicio para el central italiano ya que a Óscar Gil no se le vio demasiadas veces en ese papel durante la pasada campaña a las órdenes del propio Johan Plat.

Y, al margen de decidir quién será el sustituto de Alberto Jiménez, queda la duda de saber si repetirán en los laterales los citados Mellot y Salva Ruiz. Su actuación fue correcta en la jornada inaugural del curso 2025/26, como lo fue en líneas generales de todo el equipo, que no mereció caer por 3-1, aunque en el banquillo aprietan otros jugadores como el propio Willman para la banda derecha o los laterales zurdos Lucas Alcázar y Tincho Conde, quien sí tuvo minutos en la primera jornada en Santander pero en el lateral sino más como extremo ya que fue el encargado de suplir a Cipenga en la segunda parte.