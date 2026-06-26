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De pitar en Segunda División a volver a ser detenido: un árbitro asturiano, denunciado por una presunta agresión

El colegiado de 33 años fue detenido en Oviedo

Árbitro de espaldas

Árbitro de espaldas / Sport

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Andrea Riera

Andrea Riera

El árbitro asturiano Miguel G. D., que ha dirigido varios partidos en Segunda División fue detenido el pasado fin de semana en Oviedo después de que su expareja denunciara una presunta agresión.

Según han informado medios regionales, la mujer acudió a una comisaría para relatar lo ocurrido y, a partir de ahí, la policía localizó al colegiado de 33 años y procedió a su detención.

El caso vuelve a poner al árbitro en el foco mediático, ya que a principios de año también fue detenido en enero por otros hechos que estaban siendo investigados y que llevaron a la Federación Española de Fútbol a apartarlo de forma provisional.

La investigación estaba relacionada con una denuncia de una mujer que ejercía la prostitución, lo que generó una fuerte repercusión y su salida temporal de la competición mientras se aclaraba la situación.

Desde entonces, el árbitro fue perdiendo protagonismo en las designaciones hasta quedarse fuera del fútbol profesional.

Ahora, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo ha asumido el caso y ha tramitado un juicio rápido tras la detención, aunque por el momento no han trascendido más detalles.

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Con esta segunda detención en apenas unos meses, su situación judicial vuelve a complicarse. Además, su nombre ya no aparece en la última lista del Comité Técnico de Árbitros para la nueva temporada.

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