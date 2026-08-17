Piqué se incorpora a American Gambits y acelera la profesionalización del ajedrez

Gerard Piqué, campeón del mundo con España y fundador de Kosmos, fue presentado en Bengaluru, Índia, como nuevo accionista estratégico de la franquicia Fyers American Gambits. Su incorporación se produce en un momento clave para la Global Chess League, que busca consolidarse como una competición de referencia en el panorama internacional.

El exjugador destacó que el ajedrez le fascina desde hace años por su profundidad, su atractivo global y la fortaleza mental que exige. Su entrada en el proyecto refuerza la ambición de convertir el ajedrez en un producto deportivo capaz de competir en el mercado del entretenimiento.

Del tablero tradicional al espectáculo global

La inversión de Piqué se enmarca en una iniciativa que pretende transformar el ajedrez en un deporte plenamente comercializado. La Global Chess League impulsa un modelo basado en franquicias, contenidos digitales, patrocinios internacionales y plataformas de retransmisión en directo, con el objetivo de atraer audiencias jóvenes y globales.

El ajedrez, prohibido en Afganistán por los talibanes entre objeciones religiosas / .

Este enfoque busca romper con la imagen clásica del ajedrez como actividad silenciosa y estática, apostando por formatos dinámicos, narrativas competitivas y una presencia mediática constante. La profesionalización del sector abre la puerta a nuevos inversores y a una estructura similar a la de las grandes ligas deportivas.

Deportistas de élite que desembarcan en el tablero

El movimiento de Piqué no es aislado. El exjugador de críquet indio Ravichandran Ashwin también forma parte del accionariado de los American Gambits, reforzando la presencia de figuras deportivas en la liga.

En Noruega, el esquiador olímpico Johannes Hoesflot Klaebo y el delantero del Manchester City Erling Haaland han invertido este año en Norway Chess y en el Campeonato Mundial de Ajedrez Total, respaldado por la FIDE.

El inversor noruego Morten Borge, responsable de incorporar a Haaland al proyecto, subraya que el futbolista quedó atraído por la disciplina mental del ajedrez y por su énfasis en la estrategia, la sincronización y la identificación de momentos decisivos, elementos que también definen el deporte de élite.

El ajedrez como herramienta de rendimiento deportivo

Este cruce entre disciplinas refleja una tendencia creciente: los atletas recurren al ajedrez para mejorar la concentración, la toma de decisiones y el reconocimiento de patrones, habilidades esenciales en competiciones de alta exigencia.

El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha mencionado en numerosas ocasiones el ajedrez como metáfora para explicar su visión del fútbol, destacando la importancia de anticipar movimientos, gestionar espacios y comprender la lógica interna del juego.

Dos chavales gallegos juegan al ajedrez este jueves frente a uno de los muros de altavoces que escupen música electrónica todo el día en la rave ilegal de Ciudd Real. / R.B.

La llegada de deportistas de élite al ecosistema ajedrecístico no solo aporta capital, sino también visibilidad, nuevas audiencias y una narrativa que conecta el tablero con el rendimiento físico y mental.

Un futuro donde el ajedrez se juega dentro y fuera del tablero

La Global Chess League y los proyectos asociados a la FIDE apuntan hacia un futuro en el que el ajedrez se consolide como un producto híbrido: competitivo, mediático y global. La entrada de inversores como Piqué y Haaland acelera esta transición y sitúa al deporte en una nueva fase de expansión.

El ajedrez, tradicionalmente vinculado a la reflexión y la calma, se reinventa ahora como un espectáculo capaz de atraer patrocinadores, audiencias internacionales y figuras deportivas que ven en él un terreno fértil para innovar.