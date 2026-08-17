AJEDREZ
Piqué se incorpora a American Gambits y acelera la profesionalización del ajedrez
El exfutbolista del Barça se convierte en accionista estratégico de los Fyers American Gambits en plena expansión comercial del ajedrez
Gerard Piqué, campeón del mundo con España y fundador de Kosmos, fue presentado en Bengaluru, Índia, como nuevo accionista estratégico de la franquicia Fyers American Gambits. Su incorporación se produce en un momento clave para la Global Chess League, que busca consolidarse como una competición de referencia en el panorama internacional.
El exjugador destacó que el ajedrez le fascina desde hace años por su profundidad, su atractivo global y la fortaleza mental que exige. Su entrada en el proyecto refuerza la ambición de convertir el ajedrez en un producto deportivo capaz de competir en el mercado del entretenimiento.
Del tablero tradicional al espectáculo global
La inversión de Piqué se enmarca en una iniciativa que pretende transformar el ajedrez en un deporte plenamente comercializado. La Global Chess League impulsa un modelo basado en franquicias, contenidos digitales, patrocinios internacionales y plataformas de retransmisión en directo, con el objetivo de atraer audiencias jóvenes y globales.
Este enfoque busca romper con la imagen clásica del ajedrez como actividad silenciosa y estática, apostando por formatos dinámicos, narrativas competitivas y una presencia mediática constante. La profesionalización del sector abre la puerta a nuevos inversores y a una estructura similar a la de las grandes ligas deportivas.
Deportistas de élite que desembarcan en el tablero
El movimiento de Piqué no es aislado. El exjugador de críquet indio Ravichandran Ashwin también forma parte del accionariado de los American Gambits, reforzando la presencia de figuras deportivas en la liga.
En Noruega, el esquiador olímpico Johannes Hoesflot Klaebo y el delantero del Manchester City Erling Haaland han invertido este año en Norway Chess y en el Campeonato Mundial de Ajedrez Total, respaldado por la FIDE.
El inversor noruego Morten Borge, responsable de incorporar a Haaland al proyecto, subraya que el futbolista quedó atraído por la disciplina mental del ajedrez y por su énfasis en la estrategia, la sincronización y la identificación de momentos decisivos, elementos que también definen el deporte de élite.
El ajedrez como herramienta de rendimiento deportivo
Este cruce entre disciplinas refleja una tendencia creciente: los atletas recurren al ajedrez para mejorar la concentración, la toma de decisiones y el reconocimiento de patrones, habilidades esenciales en competiciones de alta exigencia.
El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha mencionado en numerosas ocasiones el ajedrez como metáfora para explicar su visión del fútbol, destacando la importancia de anticipar movimientos, gestionar espacios y comprender la lógica interna del juego.
La llegada de deportistas de élite al ecosistema ajedrecístico no solo aporta capital, sino también visibilidad, nuevas audiencias y una narrativa que conecta el tablero con el rendimiento físico y mental.
Un futuro donde el ajedrez se juega dentro y fuera del tablero
La Global Chess League y los proyectos asociados a la FIDE apuntan hacia un futuro en el que el ajedrez se consolide como un producto híbrido: competitivo, mediático y global. La entrada de inversores como Piqué y Haaland acelera esta transición y sitúa al deporte en una nueva fase de expansión.
El ajedrez, tradicionalmente vinculado a la reflexión y la calma, se reinventa ahora como un espectáculo capaz de atraer patrocinadores, audiencias internacionales y figuras deportivas que ven en él un terreno fértil para innovar.
- Giro en el futuro de Marc Casadó
- Basilea - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
- ¡Principio de acuerdo Barça-City por Rodri!
- Barcelona - FC Basel: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV, online y en directo
- Rodri, en contacto directo con el Barça
- Roser Alentà (62 años), madre de Marc y Álex Márquez: 'A veces no cenábamos para comprarles las botas
- Cancelo rompe su contrato con el Al Hilal para regresar al Barça
- La millonada que genera Ferran Torres de fair-play para el Barça