Los pilares del Abegondo que viene: «Sentido de pertenencia» y «base para el retorno del Deportivo a Primera División»

Iván Carril, quien vivió los primeros años de Abegondo como jugado de la base y del primer equipo y ahora entrena a la Sarriana en Segunda RFEF, tiene claro que la apuesta económica del club por una ciudad deportiva de última generación será, a largo plazo, sinónimo de éxito para un Deportivo que aspira a ser un club de cantera en la élite nacional. Desde la distancia observa una evolución que es y será «súper importante». «Es clave para la entidad y para la ciudad. Ahora ya está sacando mucho de jugadores jóvenes», destaca. Una situación que favorece a todos los elementos que forman el Depotivo, también su masa social: «Construye también ese sentido de pertenencia que tiene la gente de A Coruña con el Dépor, sigue haciendo al club cada vez más grande, y yo creo que es una base muy importante para ese retorno a Primera que antes o después sucederá».

La nueva ciudad deportiva blanquiazul, que contará con una inversión de unos 40 millones de euros, ocho campos y un nuevo edificio, dotará al Deportivo de todo lo necesario para producir un talento que, si bien ya existía, ahora tendrá todos los recursos a su disposición. «Igual que con la educación, el futbolista cuantas más herramientas tenga mejor formación va a obtener. Sea a nivel nutricional, entrenamiento táctico, también de campo, o ese trabajo invisible que ahora ya está mucho más establecido... Yo creo que al final todo suma», expresa sobre cómo la infraestructura y la preparación benefician al desarrollo del futbolista joven.

"No hay mejor negocio que producir algo propio" Iván Carril

El fútbol actual ha dado un paso grande hacia la inversión en el talento propio. En este aspecto, Carril considera que el Deportivo, en su día, fue «pionero», ya que «ni los grandes equipos» contaban con unas instalaciones como las de Abegondo. Ahora, la inversión permitirá a la entidad blanquiazul volver a situarse a la vanguardia. «Los equipos funcionan como empresas y no hay mejor negocio que producir algo propio. La relación calidad-precio es brutal, porque claro que inviertes dinero y recursos en ellos, pero a cambio tienes un jugador con un sentido de pertenencia enorme, una grada identificada, y todo lo que puedas ingresar por una venta irá para ti», añade.

Iván Carril considera que en Galicia y en A Coruña «siempre ha habido mucho talento», aunque por momentos «faltaban oportunidades y continuidad», algo que las nuevas camadas sí están teniendo. Jugadores como Yeremay o Mella son ya figuras de la primera plantilla: «Yeremay es un talentazo, creo que ha habido otros jugadores y en el futuro los habrá con condiciones a lo mejor parecidas, pero quizás sin esa continuidad. Es importante que puedan crecer gradualmente».

Cree también que el momento actual debe servir «de ejemplo para el futuro», cuando la situación deportiva sea mejor: «Cuando la economía apretaba, tiramos de lo de casa y vimos que era tan válido o más que lo de fuera. Hay un gran trabajo detrás, de captación, de formación, solo hay que tener paciencia».

A largo plazo, el marco ideal de la cantera deportivista debe encaminarse a la profesionalización total de su base. De todos los estamentos. «Habría que destinar muchos recursos, porque es importante, estamos poniendo en sus manos las nuevas generaciones y por tanto cuantos más recursos tengas ahí será siempre en beneficio de los jugadores. Ojalá el Dépor, si vuelve a Primera División, pueda instaurar eso, y que todos los entrenadores, preparadores físicos, y demás trabajadores puedan tener una dedicación exclusiva".

Vía: La Opinión A Coruña