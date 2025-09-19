Esto piensa el entrenador del próximo rival del CD Castellón: «El fútbol ha sido injusto»

El CD Castellón medirá fuerzas este sábado contra la Cultural y Deportiva Leonesa. El equipo que dirige Pablo Hernández de manera interina buscará la primera victoria de la temporada. El entrenador del equipo local, Raúl Llona, ha comparecido hoy en sala de prensa para analizar el encuentro. En sus declaraciones, se ha referido al arranque de curso de los albinegros.

El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, destacó este viernes el "potencial ofensivo" de su rival de este sábado (16.15 horas), el Castellón, pese a que el conjunto albinegro aún no conozca la victoria en la actual temporada y llegue al Reino de León con un nuevo técnico en el banquillo.

"El fútbol ha sido injunto con los resultados, porque han tenido momentos de partido para haberlos logrado mejores, pero quizá no han encontrado el equilibrio ya que tienen un gran potencial ofensivo, van mucho adelante, con capacidad para asociarse, pero los errores en situaciones defensivas por asumir riesgos quizá les ha penalizado demasiado", dijo.

"Una energía diferente"

Llona, que desconfía del Castellón, pese a que su equipo llega a la cita tras vencer en el terreno del líder, el Racing de Santander (2-4) y encadenar dos jornadas sin conocer la derrota, reconoció que el cambio en el banquillo y la llegada de Pablo Hernández puede suponer que el Castellón afronte la cita de mañana "con una energía diferente en el vestuario, lo que obligará a adaptarse a lo novedoso".

En este sentido, ve a su equipo con capacidad para desarrollar cualquier tipo de juego y planteamiento, sin querer desvelar quién será el sustituto del central hispano-croata Matía Barzic si finalmente no se recupera de sus molestias en el cuádriceps de la pierna derecha.

Con respecto al cambio experimentado por la Cultural en las últimas jornadas, Llona señaló la "causalidad" de poder entrenar con la plantilla al completo que le ha permitido "poder entrenar en mejores condiciones en el día a día".

Vía: El Periódico de Mediterráneo