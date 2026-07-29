PICSIL Horizon: la mochila que quiere servir para trabajar, entrenar y viajar
Encontrar una mochila que permita llevar el portátil, la ropa de entrenamiento, las zapatillas y todo lo necesario para pasar el día fuera de casa no siempre resulta sencillo. La PICSIL Horizon nace precisamente con esa intención: evitar tener que cargar con una bolsa para el gimnasio y otra para el trabajo.
SPORT.es
Varias mochilas en una sola. Después de probarla durante varias jornadas, la principal conclusión de la PICSIL Horizon es que su propuesta funciona especialmente bien para quienes combinan oficina, desplazamientos y deporte. No es una mochila de entrenamiento convencional, sino un modelo híbrido que busca adaptarse a diferentes situaciones.
La Horizon ofrece una capacidad de 26 litros, ampliable hasta los 33 mediante una cremallera exterior. En su formato compacto permite transportar sin demasiados problemas un ordenador, cargadores, documentación, una muda y objetos personales. Al desplegar la ampliación, el espacio disponible aumenta lo suficiente para añadir más ropa o preparar una escapada corta.
Uno de sus puntos fuertes es la organización interior. La apertura completa, similar a la de una maleta, facilita localizar el contenido sin tener que vaciar la mochila. También incluye un compartimento independiente en la parte inferior para guardar las zapatillas o separar la ropa utilizada durante el entrenamiento.
Durante la prueba, esta distribución resultó especialmente práctica. El material de trabajo queda protegido y separado de la equipación deportiva, algo que marca la diferencia cuando la mochila se utiliza durante todo el día.
La parte trasera está acolchada y los tirantes permiten repartir razonablemente bien la carga. Sin embargo, no se trata de una mochila especialmente ligera: pesa alrededor de 1,6 kilos vacía, por lo que conviene controlar cuánto se introduce en su interior. Cuando se llena con un portátil, calzado, ropa y accesorios, el peso se nota.
Una mochila modular
El elemento más diferencial de la Horizon es su sistema modular. PICSIL vende por separado una funda para el ordenador, un neceser y una bolsa acolchada para transportar material fotográfico. Los accesorios pueden colocarse dentro de la mochila o utilizarse de manera independiente.
La idea es interesante para profesionales que viajan con cámaras, ordenadores u otros dispositivos, aunque también incrementa considerablemente el precio final. La mochila cuesta alrededor de 160 euros, pero el conjunto completo puede superar ampliamente los 200.
En cuanto a los materiales, transmite una sensación sólida y está preparada para soportar salpicaduras y lluvia. Las cremalleras cuentan con protección frente al agua, aunque no debe entenderse como una mochila completamente impermeable.
¿Para quién merece la pena?
La PICSIL Horizon encaja principalmente con los que buscan una única mochila para trabajar, entrenar y realizar viajes cortos. Su diseño es suficientemente discreto para utilizarla en un entorno profesional, pero mantiene elementos claramente deportivos, como el compartimento para zapatillas y la posibilidad de ampliar la capacidad.
No es la opción más económica ni la más ligera del mercado. Tampoco será la más adecuada para quien únicamente necesite una bolsa de gimnasio o una mochila básica para el portátil. Pero su gran valor está en la versatilidad y en una distribución interior que, después de probarla, demuestra estar bien pensada.
La Horizon consigue cumplir su principal promesa: permitir salir de casa por la mañana con todo lo necesario para trabajar, entrenar y afrontar el resto del día sin tener que cargar con varias bolsas.
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