Petxarroman, cedido al Andorra

La salida de Luis Chacón hacia la Cultural Leonesa no va a ser la última entre el excedente de futbolista del Dépor. Hay otros como Diego Gómez, Denis Genreau, Martín Ochoa y Álex Petxarroman, que deben buscar acomodo. El lateral vasco se va al equipo de donde vino a A Coruña, el Andorra de Ibai Gómez. Llegará al club como cedido con opción de compra, ya que tiene una vinculación con el Deportivo hasta el 30 de junio de 2028. Ya es oficial.

El ex de Athletic y Real Sociedad fue una de las grandes apuestas en el mercado de fichajes del regreso a Segunda, en la campaña 24-25. El club coruñés hizo un desembolso económico para hacerse con sus servicios económicos. Un año después la pujanza de Ximo Navarro, la llegada de Miguel Loureiro y la versatilidad de Ximo Navarro le han dejado sin sitio en este Dépor que contará con siete futbolistas polivalentes para cuartos puestos en la zaga.

Petxarroman fue inscrito en LaLiga por el Dépor, pero no contaba con un dorsal asignado, algo que también ocurre con Denis Genreau, quien tampoco tiene sitio. Al equipo coruñés solo le queda por hacer constar en LaLiga a Daniel Bachmann, recientemente contratado.

El resto del trabajo por hacer

El equipo coruñés sigue con su planificación de entradas y salidas. Necesita incorporar a dos delanteros y a un pivote ofensivo. El preferido para el centro del campo es Riki, medio del Albacete, con Antonio Sánchez en la recámara. La negociación con el jugador de los manchegos no es nada sencilla y, de hecho, el equipo manchego, con músculo financiero tras la venta de Kofane, se remite a la cláusula de rescisión de los futbolistas que está en torno a los dos millones de euros.

La otra tarea pendiente es la llegada de, al menos, un ariete. Hidalgo desea que sean dos los refuerzos para esa zona de ataque, pero no está siendo sencillas las gestiones y el club coruñés quiere, ante todo, acertar con el tiro por un jugador diferencial. El equipo coruñés lleva ocho fichajes, incluido Jairo Noriega, y la cuenta se puede ir hasta los once si contrata todo lo que desea su entrenador, aunque en realidad llegará con toda seguridad un delantero. El equipo coruñés rastrea el mercado nacional, pero está abierto también al extranjero. La oferta es escasa y cara y la entidad blanquiazul desea jugar con los tiempos a su favor.