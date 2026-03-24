Un periodista aclara los detalles de la posible venta del Sevilla a Sergio Ramos: "Va muy bien encaminada"

El Sevilla se encuentra en un momento inestable. El equipo no atraviesa su mejor momento a nivel deportivo ni institucional. En liga, son decimoquintos, a tres puntos del descenso y con su actual entrenador, Matías Almeyda, recientemente destituido. El proyecto deportivo sigue sostenido con pinzas y además, se especula una posible venta del club a un exjugador del Sevilla y leyenda, Sergio Ramos.

La situación, por lo tanto, es poco clara. La crisis que atraviesa el Sevilla FC ha puesto el foco tanto en el terreno de juego como en los despachos. En este escenario, la posible venta del club ha cobrado protagonismo en el debate mediático. En el programa La Pizarra, el periodista Juan Antonio Pineda desgranó información clave sobre el estado de la operación, asegurando que las negociaciones avanzan con optimismo tras consultar fuentes cercanas a la entidad.

Según explicó Pineda, el grupo inversor encabezado por Sergio Ramos estaría dando pasos firmes hacia la adquisición del club. "Nos dicen que el asunto del grupo que trae Ramos va muy bien encaminado, muy bien encaminado, hasta el punto de que este grupo tiene tan claro que lo normal es que termine entrando en el Sevilla que ya tendría incluso pensado su organigrama deportivo, con director general y con director deportivo", desvela.

Una compra multimillonaria

La magnitud económica de la operación también refleja la importancia del posible cambio de propiedad. Tal y como detalló el periodista, "nos contaban ayer que la operación se va a ir por encima de 400 millones de euros en su totalidad. A esto hay que restarle la deuda", una cifra que evidencia el alcance del proyecto.

En cuanto a los plazos, el proceso podría resolverse en un periodo relativamente corto. "Nos decían que esto tiene visos de resolverse a corto plazo. Entre otras cosas, porque ese periodo de auditoría que se firma con exclusividad va a terminar en pocos días, en apenas una semana o dos semanas", explicó Pineda.

De cumplirse estos tiempos, el cambio de propiedad podría materializarse pronto. "Ayer nos contaban que eran bastante optimistas con que se pudiera resolver el asunto y que ya para el mes de mayo o mes de junio hubiera un cambio de propiedad en el club", añadió el periodista, apuntando a un desenlace cercano.

Uno de los aspectos más destacados es el papel que está desempeñando Sergio Ramos en toda la operación. "Ha sido la persona que se ha puesto a recabar inversores. A negociar directamente junto a su hermano y junto a algún que otro hombre de su confianza, pero ha tenido un papel muy relevante", subrayó Pineda.

Sergio Ramos también estará en la directiva

Además, su implicación no se limita a la búsqueda de financiación, sino que también ha participado activamente en las conversaciones con el club. "Él ha estado en Sevilla, ha negociado con el propio presidente de la entidad, con la persona que lleva ahora mismo la negociación, que es el señor Pérez Solano, el abogado del Sevilla", afirmó.

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Por último, todo apunta a que el exjugador tendrá un rol importante en el futuro del club, aunque todavía no esté definido. "Creo que ha tenido un papel tan relevante en la negociación y a la hora de juntar a estos inversores, que lo normal es que tenga un papel muy relevante. Si me preguntas el cargo, eso no te lo sé decir porque todavía no tenemos esa información, pero él quiere tener su cuota de responsabilidad", concluyó.