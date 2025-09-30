El perfil de Cuenca. "Marcos es de picar muy duro"

Ángel no lo dudó un instante el viernes cuando Marcos le comentó que Gabi le había dicho que estuviera preparado para jugar. «Salgo de trabajar a las cinco y media, pasé por casa a coger una chaqueta y me fui directo para Vitoria», dice el padre del delantero zaragozano, que tras su jornada laboral en una empresa metalúrgica vivió en directo el estreno de titular de su hijo, casi una hora de juego donde Cuenca, cuando por fin tuvo la ocasión de jugar de inicio tras debutar con Escribá ante el Elche en noviembre de 2023 y tras sumar solo cuatro ratos en otros cinco partidos, demostró que puede aportar mucho en este Real Zaragoza y que la firmeza en quedarse en verano ha tenido premio.

«Marcos es un currante, es de los de picar duro, de los que se imponen por insistencia. Es decidido y persistente, siempre me dice, papá, voy a llegar a este sitio o este otro, y llega», resume Ángel sobre su hijo, que «nació pegado a un balón, no quería coches ni otros juguetes, una pelota y solo una pelota», recuerda el padre del ariete, al que con solo 5 años ya se lo llevaba al Juventud aunque aún no podía jugar con ningún equipo para que el niño no dejara ni un instante su pasión, que también exhibía en el barrio de Las Fuentes, en la plaza Monasterio San Victorián, donde siempre ha vivido y vive el jugador, con su hermano mayor, José Ángel y sus padres, Ángel y Rocío.

«Siempre ha sido muy cerrado, el fútbol era su obsesión y no salía de ahí. Ha sido zaragocista 1.000 por 1.000 desde siempre, su ídolo de niño era David Villa»

«Siempre ha sido muy cerrado, el fútbol era su obsesión y no salía de ahí». En los equipos del Silos, su colegio, empezó a coger forma un sueño que se abrió en el Alevín A del Real Zaragoza en 2013. «Ha sido zaragocista 1.000 por 1.000 desde siempre, su ídolo de niño era David Villa», añade Ángel, que vio como su hijo pasaba por cesiones al Ebro en juveniles en 2019 y al Brea en 2022 para jugar en Segunda RFEF. «El año en el Brea le vino muy bien, porque subió una categoría con respecto al filial y le supuso un aprendizaje muy grande. Siempre ha tenido claro que lo que debía priorizar era jugar y que los futbolistas se hacen jugando», explica.

Por eso, tras tener minutos en cuatro partidos con el primer equipo en la 23-24, ante el Elche, con Fran Escribá, y ya con Víctor, frente al Burgos, el Oviedo y el Racing de Santander, en el choque que sirvió para sellar la permanencia, y después de anunciarse su renovación hasta 2028 (realmente es hasta 2027 y con un año opcional unilateral para el club), el ariete asumió con la mejor mentalidad una temporada pasada en la que su presencia en las citaciones del primer equipo se redujo a seis, todas con Ramírez, y solo tuvo minutos en Granada. Mientras, con el Deportivo Aragón fue clave con seis goles y cuatro asistencias en 22 encuentros.

Por contrato, este verano ya era miembro de pleno derecho del primer equipo, aunque su destino parecía una cesión, con hasta seis clubs de Primera RFEF muy interesados, sobre todo el Eldense y eel Mérida, además del Tarazona, hasta última hora, cuando la decisión de Indias y Gabi giró y Marcos se quedó. «Lo hemos vivido todo el verano con la misma incertidumbre que él, con mucha, con la duda de si salía o no, de buscar piso, de tenerlo lejos... Siempre tuvo claro que se quería quedar y al final se dio todo para que lo hiciera», asevera Ángel de un periodo de tiempo donde su hijo no estuvo inscrito, por lo que no podía jugar, hasta el día en que acabó el mercado, el 1 de septiembre.

«Lo viví el partido con muchos nervios, era una gran oportunidad y podía salir bien o mal, cuando empecé a ver que era él mismo tras un comienzo dubitativo en el campo, ya me tranquilicé un poco. Creo que hizo un buen encuentro, lo vi bastante bien»

Se impuso, como tantas veces, la insistencia de Marcos, su decidida apuesta por quedarse y, tras tener minutos ante el Valladolid, su primera titularidad de zaragocista se abrió en Mendizorroza. «Lo viví con muchos nervios, era una gran oportunidad y podía salir bien o mal, cuando empecé a ver que era él mismo tras un comienzo dubitativo en el campo, ya me tranquilicé un poco. Creo que hizo un buen encuentro, lo vi bastante bien», recuerda Ángel de un Choque en el que Cuenca fue el estilete para derribar el muro del Mirandés por la banda derecha del ataque zaragocista, donde superó varias veces a Fer Medrano, cambiado al descanso, inició la jugada del gol de Sebas Moyano y pudo marcar en dos ocasiones, con un cabezazo que se fue alto y sobre todo con un gol que le negó Nikic.

«Ha derribado ya el muro de la titularidad, que es un paso importante para ver si puede o no estar a la altura. Queríamos verlo más de 15 minutos, más de un ratito, y eso ya se dio en Vitoria. El deseo es que siga teniendo esa condición de titular, pero Gabi cuenta con una buena plantilla y hay mucho nivel en su puesto"

Tener continuidad

Tras una primera parte notable, el cansancio después de muchos meses sin jugr tantos minutos hizo mella. «Ha derribado ya el muro de la titularidad, que es un paso importante para ver si puede o no estar a la altura. Queríamos verlo más de 15 minutos, más de un ratito, y eso ya se dio en Vitoria. El deseo es que siga teniendo esa condición de titular, pero Gabi cuenta con una buena plantilla y hay mucho nivel en su puesto, pero ojalá tenga más oportunidades como la del viernes frente al Mirandés», desea el padre del ariete, con la esperanza de que el nombre de Cuenca no lo borre el entrenador de la pizarra en el choque ante el Córdoba.

Con Marcos, «un chico que no es tímido y sí familiar y muy cariñoso, muy amigo de sus amigos», no quiere cuando el reloj del tiempo se aproxima a los 23 años que cumplirá el próximo 7 de noviembre dibujarle un techo en el fútbol. «No sé dónde está, ni probablemente él tampoco, este deporte tiene eso, que un día estás arriba y otro abajo, algo que Marcos tiene claro y en lo que le hemos insistido también siempre, pero también sabemos que por trabajo y esfuerzo en su caso nunca va a quedar», sentencia, recordando la máxima del currante que su hijo lleva a sus últimas consecuencias.

Vía: El Periódico de Aragón