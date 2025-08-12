Perfil | Adrián Arapio, el ‘unicornio’ de la cantera del CD Castellón

Adrián Arapio Durá tiene 17 años, pero juega con la sencillez de los elegidos. Con él se da un caso muy especial: a las imponentes condiciones físicas añade una lectura de juego superior. Es algo que se aprecia al primer vistazo: el porte de los mediocentros clásicos.

Arapio nació en Valencia en abril del 2008 y el sábado debutó en Albacete con el primer equipo del CD Castellón. En el fútbol nunca se sabe, pero es probable que en el futuro haya motivos para recordar ese momento. El chaval es uno de los grandes proyectos de la academia albinegra. «No hay jugadores como él en el fútbol profesional», resume Víctor Ventura, director de la cantera y principal responsable de su captación.

Ventura trajo a Arapio a la Plana en el verano del 2023, aunque lo había intentado incluso el año anterior. Cuenta que ya lo vio jugar en alevines, en la cantera del Valencia CF, donde recaló en el segundo año de prebenjamín procedente del Caxton College. En Paterna fue subiendo peldaños hasta llegar a la edad cadete, cuando fue cedido al Alboraya. Ahí lo captó el Castellón.

Posicional

«Creo que él entendió que por sus características de juego le convenía más nuestro estilo y nuestro proyecto para desarrollar todo su potencial», relata Ventura, que no se esfuerza en disimular su entusiasmo con el unicornio del Castellón. «Es que tiene el físico (mide casi 1,90 metros), tiene la inteligencia y tiene el pie», desgrana. «Es un mediocentro posicional, de tener mucho el balón», explica. «Desde que llegó, con Arapio todo es cuestión de tiempo: que destacara en División de Honor, que se asiente en el equipo filial o que llegue al fútbol profesional. Solo hay que ponerlo», añade con convicción.

Al Castellón llegó Arapio entre semana y debutó a los pocos días. «Recuerdo que casualmente vino Ramón Soria (mánager de reclutamiento) y nos encantó. Luego tuvo una lesión de varios meses, pero desde entonces ha crecido a pasos agigantados», añade Ventura. El curso pasado, siendo juvenil de primer año, Arapio fue uno de los líderes del Juvenil A de División de Honor y llegó a debutar con Pablo Hernández en el filial. Su nombre saltaba en el Javier Marquina del Grao, de conversación en conversación.

El siguiente en conocerlo fue el entrenador del primer equipo: Johan Plat. El Castellón, que apuesta por la academia como un pilar fundamental de su proyecto, lleva un tiempo realizando dinámicas de entrenamiento en las que promociona a las mayores promesas de su cantera, que se ejercitan con los técnicos del primer equipo. Arapio ha sido uno de ellos. «Johan tiene una gran virtud: le apasiona la cantera y a Adrián lo conoce perfectamente», indica Ventura.

Ofertas de toda España

Como un paso más en su formación, el jugador vivirá este año en la residencia donde el club aloja a varios jóvenes. Hasta este año, viajaba cada día desde Valencia. El movimiento tiene algo de simbólico: el Castellón apuesta por Arapio y Arapio apuesta por el Castellón. «Lo tendremos más controlado, aunque su familia y su entorno es fenomenal», dice Ventura.

Como era de esperar, el sobresaliente curso de Arapio en División de Honor, a su edad y con su proyección, llamó la atención de numerosos clubs. «Ha tenido ofertas de toda España, pero sabe que aquí lo apreciamos mucho y ha elegido seguir con nosotros», valora Víctor Ventura. Por lo pronto, el Castellón ha conseguido renovarlo hasta junio de 2027, con la opción de un tercer año extra.