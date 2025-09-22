Percepción de injusticia entre los aficionados del PSG por la posición de Bellingham y Fabián

Este lunes por la tarde, France Football, la organización que otorga el Balón de Oro, ha publicado el ránking de las posiciones finales del premio, concretamente del Top 11 al Top 30, dejando para el final el anuncio de los diez mejores.

Esto generó críticas en la prensa francesa y entre aficionados del PSG, ya que consideran que Fabián tuvo una temporada más meritoria. El medio francés anunció los clasificados del 21 al 25, y Jude Bellingham quedó en una mejor posición que Fabián Ruiz, algo que se consideró realmente injusto entre gran parte de los seguidores del PSG y del fútbol en general. Varias cuentas que informan sobre el fútbol francés, no se quedaron indiferentes a la hora de dejar su opinión al respecto: “Bellingham está delante de Fabián Ruiz, es una gran broma”, escribían.

Los argumentos principales de la protesta son, primero la gran temporada de Fabián Ruiz: fue pieza clave en el triplete del PSG (Champions, Ligue 1 y Copa) y brilló en partidos decisivos, incluso ante el Real Madrid. Después, el año irregular de Bellingham: estuvo afectado por lesiones y bajones de forma, por lo que muchos creen que no debía estar por encima de Fabián.

En redes sociales se multiplican los comentarios que califican como “una burla” o “injusto” que Bellingham haya quedado por delante en la clasificación.

Uno de los principales motivos de esta molestia es que el propio Fabián Ruiz, cuando se midió al Real Madrid y a Bellingham, marcó dos goles en la contundente victoria 4-0 del PSG en las semifinales del Mundial de Clubes. En ese encuentro, Bellingham fue reemplazado en el minuto 65 tras un rendimiento discreto, con el marcador ya 3-0 a favor de los parisinos.

La mejor temporada de Fabián

El centrocampista sevillano firmó uno de los cursos más exitosos de su carrera. Aunque perdió la final de la UEFA Nations League, fue pieza clave para que el PSG levantara su primera Champions League y lograra un triplete histórico bajo la dirección de Luis Enrique. Incluso algunas cuentas con muchos seguidores ironizaron sobre el ranking al comparar las posiciones de Fabián (24º) y Joao Neves (19º).

Por el contrario, el año de Bellingham fue menos brillante. El inglés no consiguió títulos con el Real Madrid y atravesó altibajos de rendimiento, en gran parte por problemas físicos en el hombro y la clavícula que finalmente lo llevaron a pasar por el quirófano este verano.