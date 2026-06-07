Guardiola reivindicativo en el Primavera Sound: "Nunca he entendido que el deporte y la política no puedan juntarse"

Pep Guardiola acudió este viernes al Primavera Sound acompañado de su hija para disfrutar del concierto de The Cure. Lo que podía haber sido una simple noche de música se convirtió en una declaración de principios. En una entrevista, el entrenador reflexionó sobre el paper social dels esportistes i va deixar una de les frases més contundents de la jornada: "Nunca he entendido que el deporte y la política no puedan juntarse".

Guardiola defendió que cualquier persona con voz pública tiene la responsabilidad de señalar las injusticias y participar del debate social. "No hay ningún ser humano que no pueda ponerse en pie y denunciar las cosas que no funcionan en el mundo", afirmó.

La cultura como refugio y como herramienta

El técnico aprovechó el contexto del festival para reivindicar el valor de la cultura en tiempos convulsos. "Solo la cultura nos salvará", dijo, subrayando que espacios como el Primavera Sound permiten entender otras realidades y conectar con personas diversas. Para él, la música, los libros o el cine son herramientas esenciales para combatir la intolerancia y la desinformación.

Guardiola se mostró especialmente impresionado por el concierto de The Cure: "Me ha impresionado la voz que tiene, la energía… y los artistas que yo conocía han estado muy bien". También habló de su relación con artistas como Noel Gallagher y con el grupo catalán Mishima, al que espera ver en el festival el próximo año.

Un reencuentro azulgrana en el Fòrum

Durante su visita, Guardiola se encontró con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. Ambos conversaron unos minutos en un ambiente distendido, rodeados de asistentes que los reconocieron y fotografiaron. El encuentro se produjo de manera espontánea, en una noche marcada por la música y la reivindicación cultural.

Compromiso sin complejos

Guardiola insistió en que su voz pública no es un privilegio, sino una responsabilidad. "Tengo más plataforma por el hecho de que hablo muchos días, y eso es una ventaja y un inconveniente. Cuando me preguntan, simplemente respondo", explicó. Rechazó la idea de que los deportistas deban mantenerse al margen de los debates sociales: "Todos somos padres o madres, y lo que queremos es un mundo mejor para nuestros hijos".

Su mensaje final fue tan sencillo como contundente: disfrutar de la música, trabajar, relacionarse bien con la gente y defender lo que es justo. "Las cosas simples que todos queremos", resumió.