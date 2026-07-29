Pep Guardiola recibe en su campamento a 28 niños palestinos afectados por la guerra en Gaza: "Lo que han hecho aquí es clave para la ciudad. Les hacemos la llave de Palestina, la llave del retorno"

Pep Guardiola ha puesto en marcha su tradicional campamento de verano que organiza la Fundación Guardiola Sala. El Campus nació el verano de 2017 a las instalaciones del Hotel Montanyà, las mismas que 25 años antes acogieron los entrenamientos previos a las grandes noches europeas del Dream Team del FC Barcelona, dirigidas por el inolvidable Johan Cruyff y liderado en el campo por Pep Guardiola.

Paralelamente, se realizan charlas por parte de futbolistas y entrenadores de primer nivel, así como de preparadores físicos y nutricionistas. Esta vezm ha recibido a 28 niños palestinos afectados por la guerra en la Franja de Gaza, que pudieron participar de entrenamientos y otras actividades junto con el resto de sus compañeros.

Guardiola, más allá de un entrenador

El propio Pep, visitó el campamento, donde compartió momentos con los niños, sonriendo e interactuando con ellos, según puede apreciarse en algunos vídeos que han circulado en redes sociales como X y de los que se hizo eco el medio Al-Araby Al-Jadeed, según EFE.

"La iniciativa comenzó en enero cuando un joven palestino residente en Barcelona contactó con los organizadores, con la esperanza de cumplir el sueño de los niños palestinos de conocer a Pep Guardiola, entrenador muy admirado en Palestina por su postura clara y pública sobre la causa palestina", explica en su web el periódico Al-Araby Al-Jadeed.

Los niños llegaron a Cataluña para participar en la sexta edición del 'Pep Summer Camp', que se desarrolla en el Hotel Condes del Pallars, en Rialp (Lérida), y se incorporaron a las actividades habituales como participantes regulares.

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"Estos son los jefes, los jóvenes maestros. Es decir, esto lo hizo una delegación especial de aquí de Rialp, municipio de Lleida, y lo que han hecho aquí es clave para la ciudad, como cuando les hacemos la llave de Palestina, la llave del retorno. Lo mismo está aquí. Este es un regalo especial", decía el organizador.