Pep Guardiola, sobre los jóvenes del Barça: “Parece que estén en el patio de la escuela”

El Manchester City inicia una etapa de renovación a fondo de su plantilla con el objetivo de llegar fortalecido al Mundial de Clubes, que se disputará en Estados Unidos a partir del 14 de junio. Los 'cityzen' siguen reforzándose con nombres propios como Cherki, Reijnders y Aït-Nouri, fichajes que probablemente aportarán un gran salto de calidad a la plantilla. Pep Guardiola es consciente de que no ha completado una buena temporada, marcada por la irregularidad y la falta de estabilidad, aunque el de Sampedor ha logrado la clasificación para la próxima Champions.

A falta de un mes para iniciar la pretemporada, Guardiola está de vacaciones, preparándose mentalmente para lo que se viene: una temporada muy exigente para volver a ser el equipo al que nos tenía acostumbrados.

Guardiola opta por la improvisación

En una entrevista concedida a los 'XBuyer', el técnico del Manchester City se mostró autocrítico y admitió "no haber sorprendido a nadie durante la temporada". Los de Guardiola solo han levantado la Community Shield, el pasado 10 de agosto, ante el Manchester United, al vencer 7-6 en penales. Fue el único trofeo en una temporada oscura, y aunque el objetivo del club es volver a ganarlo todo, Guardiola no piensa en cómo cambiar la dinámica de su equipo para la temporada que viene. Más bien, quiere fluir. “Nosotros actuamos sobre la marcha. Empezaremos la pretemporada en el Mundial de Clubes y a medida que avance la temporada iremos corrigiendo los errores. Los equipos ya nos conocen y saben lo que hacemos. Yo soy partidario de que los jugadores se pongan las botas, salten al césped e ir viendo”, afirmaba.

El de Sampedor cree que los rivales lo van conociendo con el paso de los años, lo que complica cada vez más la preparación de los partidos: “Llevo diez años en el City y si siempre hiciera lo mismo sería muy aburrido. Nos gusta probar e ir paso a paso, con las nuevas incorporaciones y jugadores que disponemos”, dice. “Este año hemos tenido muchos problemas, pero los años que hemos ganado los chicos iban superando obstáculos y era muy divertido”, comenta un Guardiola autocrítico.

La presión de jugar en el Barça y la ayuda de Cruyff

Pep Guardiola sabe perfectamente lo que es lidiar con la presión. /es/noticiasEsta temporada no lo ha pasado relativamente bien, pero su experiencia le ha hecho entender el significado de jugar bajo el foco de todas las miradas. En su llegada al Barça el 28 de junio de 1984, procedente del Gimnàstic de Manresa, fue escalando categorías hasta estar bajo las órdenes del maestro Johan Cruyff. “A mi me costó de joven. Llegar aquí, pisar el Camp Nou, con 50 periodistas en rueda de prensa, ser juzgado… Fue difícil. Yo tenía veteranos que nos protegían. Tenía también al maestro Cruyff, cuando empezabas te ayudaba mucho y cuando respuntabas te metía mucha caña”, afirma.

Sin embargo, Guardiola quiso poner en valor el gran año que han realizado los jugadores canteranos del Barça: los Lamine Yamal, Cubarsi, Casado, Balde, etc. La realidad es que el Barça de Flick ha afrontado un año con un equipo repleto de juventud, logrando ganar todos los clásicos con mucha naturalidad, sin presión y afrontando campos difíciles como el Giuseppe Meazza, el Signal Iduna Park o el Estadio Da Luz, en el que ha tenido que sufrir con jugadores muy jóvenes. “Hoy en día los jóvenes del Barça van a jugar unas semifinales de Champions o contra el Real Madrid y parece que estén en el patio de la escuela, no tienen presión”, considera Guardiola.

Sobre la presión mediática, Guardiola considera que están preparados, pero a la vez desprotegidos de las críticas. “En nuestra época no teníamos redes sociales y era más fácil”, afirma.

Cuestión de pasión

En la que será su décima temporada al frente del Manchester City, Guardiola se aferra a la pasión. “Yo les digo a mis jugadores, el fútbol te tiene que gustar. Si no, no aguantas 10 años en el mundo profesional, por mucho que tengan buena vida y buenos contratos. Tiene que ver algo de ‘amateurismo’, de fútbol de calle. Nosotros los entrenadores, durante la preparación, intentamos no quitarles ese placer de jugar”, afirma.

Con el City ha levantado un total de 18 títulos, pero es consciente de que si no gana, el club lo puede destituir, porque el fútbol es cosa de presente y no de pasado. “Pasa con los jugadores, no sirve de nada lo que has hecho o ganado hasta ahora, tienes que volver a demostrar, si no te echan”, concluye.