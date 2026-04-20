Pep Guardiola, el técnico español más laureado, pero en casa simplemente "José"

Pep Guardiola es "Pep" para el mundo del fútbol, para las salas de prensa y para los medios de comunicación. Sin embargo, puertas adentro, en el ámbito familiar, su nombre cambia por completo: en casa siempre ha sido José.

Ni Pep ni siquiera Josep, pese a la conocida reivindicación catalanista del técnico. Así lo recuerda su padre, Valentí Guardiola, quien explica que fue el propio entrenador quien un día dejó claro a su madre: "Aquí en casa soy José".

El técnico del Manchester City vuelve a estar en el foco mediático por la lucha por la Premier League, pero su padre ha querido matizar la imagen pública que se proyecta de él, aportando una mirada más íntima y cotidiana.

Orgullo familiar y valores que marcaron su carácter

Valentí Guardiola asegura sentirse profundamente orgulloso de su hijo, aunque insiste en que ese orgullo se extiende a todos los miembros de la familia. Más allá de los títulos y el reconocimiento internacional, destaca otros aspectos que considera esenciales: la educación, el trabajo, el ahorro y la fe.

"Estoy muy orgulloso de mis hijos porque tienen buen corazón. Les hemos dado una buena educación y les hemos enseñado que en la vida se sale adelante con ahorro y trabajo. También le introdujimos en la religión", explica.

Según su relato, Pep fue un niño como cualquier otro, con travesuras incluidas. Una de las más recordadas ocurrió cuando, con cinco años, pintó con rotuladores las paredes de la plaza del ayuntamiento. Su padre reaccionó con firmeza: le dio un cubo y un cepillo y le pidió que lo limpiara.

Aunque mantienen contacto frecuente antes de los partidos, Valentí admite que las visitas son escasas: "Por aquí viene poco. He ido a Manchester, pero a mí me gusta Sampedor".

Pep Guardiola celebra el gol del Manchester City durante la Carabao Cup en Wembley. / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

El camino hacia el Barça: un inicio casi accidental

La llegada de Guardiola al FC Barcelona se produjo de manera inesperada. Su padre recuerda que jugaba al ajedrez con un amigo y que un día decidió llevarse a su hijo. Aquel amigo, al verlo jugar, le dijo: "Le tienes que apuntar al Barça porque están poniendo anuncios en el periódico". Valentí lo llevó a las pruebas en su Renault 5.

El primer día no tocó balón y volvió a casa enfadado, pero aun así recibió el papel para regresar a la siguiente prueba. En esa segunda oportunidad, Pep ya destacó, iniciando un camino que marcaría para siempre su vida.

Una carrera marcada por éxitos, retos y un rival constante

Desde aquel inicio casi fortuito, Guardiola ha construido una trayectoria excepcional como futbolista y entrenador, con títulos, reconocimientos y también momentos difíciles. Su carrera, además, ha estado siempre ligada de una forma u otra al Real Madrid, un club presente tanto en sus mayores triunfos como en algunas de sus derrotas más dolorosas.

La figura de Pep, o José, según quién lo nombre, sigue generando interés, debate y admiración. Pero detrás del icono futbolístico permanece la historia de un niño travieso de Sampedor, educado en la disciplina y el esfuerzo, y que en casa nunca dejó de ser simplemente José.