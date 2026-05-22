Pep Guardiola (55 años): "Manchester es una ciudad construida con trabajo duro, se ve en el color de los ladrillos. En la gente que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Y creo que llegué a comprenderlo"

Los rumores eran ciertos. Pep Guardiola ha anunciado que dejará de ser el entrenador del Manchester City después de diez años en el club inglés. El entrenador catalán ha decidido que la mejor opción era rescindir su contrato, pues tenía firmado hasta el 2027. No ha sido una temporada fácil para el conjunto 'cityzen', especialmente tras la debacle en Champions League ante el Real Madrid y dejar escapar la Premier League. Sin embargo, los de Guardiola se han alzado campeones de la Carabao Cup y EFL Cup.

Desde la cuenta oficial del Manchester City, Guardiola ha dicho adiós a la afición 'cityzen' a través de un emotivo vídeo, donde ha repasado cómo han sido sus años, tanto en el club como en la ciudad: Manchester.

El técnico de Santpedor ha reconocido que "es una ciudad construida a base de trabajo. De esfuerzo. Se nota en el color de los ladrillos. De gente que fichaba temprano y se iba tarde. Las fábricas. Las Pankhurst. Los sindicatos. La música. Simplemente, la Revolución Industrial y cómo cambió el mundo".

El exjugador del FC Barcelona tiene claro que ha intentado inculcar esos valores de valentía y sacrificio a todos los futbolistas que ha tenido a lo largo de los años con el Manchester City, donde ha vivido temporadas mejores y peores.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola / DANIEL HAMBURY / EFE

"Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. E hicimos las cosas a nuestra manera. A nuestra manera", ha señalado en el vídeo de su despedida.

Por otro lado, se ha sincerado diciendo que ha sido un trabajo muy duro y que se ha vivido de muchas formas. En ese instante, Guardiola ha recordado viajes a Bournemouth, especialmente uno de ellos en el que perdieron la Premier League y también otros viajes a Estambul, donde había siempre algo que no fallaba: la afición.

"¿Recordáis el atentado del Manchester Arena, cuando esta ciudad mostró al mundo cómo es realmente la fortaleza? No ira. No miedo. Solo amor. Comunidad. Unión. Una ciudad unida", ha manifestado el entrenador catalán.

El futuro de Pep Guardiola, en el aire / EFE

Uno de los momentos más complicados que ha vivido en Manchester fue el fallecimiento de su madre durante la COVID. "El club me ayudó a salir adelante", ha expuesto. "Los aficionados, el personal, la gente de Manchester, me disteis fuerzas cuando más las necesitaba. Cris, mis hijos, toda mi familia, estuvisteis ahí como siempre. Khaldoon, tú también estuviste ahí", ha sentenciado.

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A pesar de que ya no será el entrenador del conjunto inglés, Guardiola siempre tendrá en su mente tanto la ciudad como el club, porque Manchester ya es su segundo hogar.