Pep Guardiola (55 años) desvela por qué se alejó de los banquillos: "Me encanta mi trabajo, pero..."

Tras casi dos décadas como entrenador, Pep Guardiola anunció en mayo de 2026 que se alejaba temporalmente de los banquillos después de diez años al frente del Manchester City. Hace unas semanas, el catalán concedió una entrevista a 'OKX' y explicó los motivos que le llevaron a tomar esta decisión.

El exjugador del FC Barcelona reconoció que no fue una decisión que tomara de un día para otro, sino una sensación que fue creciendo tras una década con la misma rutina: "Son 10 años con la misma rutina, los mismos partidos, y esto cada tres días. Es como comer espaguetis todos los días".

Guardiola dejó claro que no había perdido la ilusión por entrenar, sino que sentía que ya no tenía la misma energía para estar al máximo durante toda la temporada: "Me encanta mi trabajo, pero es un momento en el que sientes que es hora de tomarte un descanso. Tenía la sensación de que ya no tenía la energía necesaria para estar en la cima o para intentar la exigencia que implica cada tres días".

Guardiola, tras perder ante el Bournemouth / John Walton/PA Wire/dpa / Europa Press

Su experiencia como futbolista y como entrenador también le ha enseñado que la constancia y el trabajo es imprescindible para conseguir buenos resultados: "Aprendí de mi etapa como futbolista y como entrenador que la constancia, la resiliencia y la disciplina en lo que haces no garantizan el éxito, pero es imposible intentar tener éxito sin disciplina y resiliencia".

Para él, la clave está en que exista una verdadera motivación detrás y que la persona disfrute con lo que hace: "Si amas lo que haces, la gente es resiliente y tiene una ética de trabajo sólida. Prefiero eso a trabajar 12 horas un día y otro día dos, y estar todos los días haciendo lo mismo, llegar a las 9 horas y terminar a las 17 horas".

También puso en duda que exista una relación directa entre el esfuerzo y el éxito: "La gente dice que cuanto más te preocupes, más éxito tendrás. No lo sé. A veces puedes hacer cosas increíbles y preocuparte por el esfuerzo, y luego el éxito no llega".

Guardiola es todo una leyenda en el Manchester City / EFE

Guardiola también habló de la necesidad de evolucionar constantemente como entrenador, algo que considera fundamental cuando un equipo ha conseguido alcanzar el nivel que tuvo el Manchester City durante su etapa.

Noticias relacionadas

Por eso, el técnico catalán no entiende que un entrenador pueda limitarse a repetir siempre las mismas ideas, aunque ya le hayan dado buenos resultados: "Hacer siempre el mismo entrenamiento, las mismas tácticas, las mismas ideas... después de un año.. No lo veo".