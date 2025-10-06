El peor Málaga CF desde 2018 en Primera División

Reconocía Sergio Pellicer en rueda de prensa, una vez acabó el 3-0 por parte del Racing de Santander, que estaba siendo "el peor momento" durante su estancia en el banquillo en el Málaga CF. Tiene razón, pero la situación va mucho más allá porque esta versión del equipo blanquiazul ha llevado a vivir la peor racha desde 2018, cuando los de Martiricos aún competían en Primera División.

La misma plantilla que había protagonizado el mejor inicio de curso desde la temporada 2018/19 se ha caído por completo. De los 8 de 12 puntos posibles en las cuatro primeras jornadas se han pasado a los 0 de 12 puntos posibles en las cuatro jornadas siguientes. Huesca (1-0), Cádiz (0-1), Burgos (2-1) y Racing de Santander (3-0) han colocado cuatro derrotas consecutivas en el casillero del Málaga CF.

Última racha en Primera

Es una secuencia de resultados que no se veía desde hace siete años. Es cierto que en todo ese intervalo el propio Pellicer ha vivido también momentos muy complicados. Ya estuvo el pasado curso con cuatro partidos sin ganar, pero con tres derrotas y un empate. El cuadro blanquiazul ha tenido rachas mucho peores que estos cinco encuentros que acumula de forma consecutiva sin conocer los tres puntos, llegó a tener 10 en la temporada 2019/20, pero nunca con tantas derrotas seguidas.

La última vez que el Málaga CF igualó esta racha de resultados fue aún en Primera División con José González en el banquillo. Precisamente, fueron las últimas cuatro jornadas una vez se consumó el descenso a la categoría de plata. Le ganó a la Real Sociedad y después llegaron 2-1 contra el Betis, 0-3 frente al Alavés, 4-1 en el estadio del Espanyol y 0-1 para despedir en La Rosaleda ante el Getafe.

Un horizonte poco esperanzador

Esas mismas cuatro derrotas han colocado a Pellicer y a sus futbolistas en los puestos de descenso, aunque el horizonte no es ni siquiera optimista. Adrián Niño, otra vez, es el único candidato a salir de la enfermería. El equipo volverá a contar con un sancionado como es Javi Montero tras ser expulsado en su regreso a El Sardinero, pero es que los próximos rivales son Deportivo de La Coruña, Leganés y Andorra.

¿Ha tocado fondo el Málaga CF? ¿Hay soluciones que le puedan dar la vuelta a la dinámica? En todo ello tendrá que trabajar el cuerpo técnico, con absoluta urgencia, para cambiar el rumbo de la temporada. Las soluciones deben llegar desde abajo si el club no quiere plantearse, al menos, seguir los pasos de Castellón, Cultural Leonesa y Sporting, que ya han cambiado de entrenador después de rachas muy negativas.

Vía: La Opinión de Málaga