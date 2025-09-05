El Penafiel está de regreso en Abegondo

El club luso, propiedad de Juan Carlos Escotet, aprovecha el parón de selecciones para realizar un pequeño stage en Abegondo antes de reanudar la competición. Hasta el momento ha tenido un mal inicio de liga, con tres derrotas y un empate. Ocupa actualmente la 17ª posición con un punto, los mismos que el Oporto B, colista de la competición. El 13 de septiembre reanuda la liga contra el Lusitania.