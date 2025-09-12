Pellicer, sobre la visita a Huesca: "Es de los feudos más difíciles de la categoría"

Sergio Pellicer volvió a hablar ante los medios en la sala de prensa de La Rosaleda en la previa del encuentro de este sábado (18.30 horas) en casa del Huesca y definió a El Alcoraz como "uno de los feudos más difíciles de la categoría". "Ha sido muy competitivo en los partidos de casa", dijo sobre el rival. El técnico blanquiazul habló sobre la plaga de lesiones que está "golpeando fuerte" a los blanquiazules, aunque no quiere lamentos. Habló, además, de muchos nombres propios en su comparecencia: Brasanac, Adrián Niño, Haitam, Joaquín Muñoz, Gabilondo...

Malos resultados en Huesca

"Vamos con la idea de que esa maldición se acabe. Igual que ganamos al Huesca aquí la última temporada en Segunda, y no lo habíamos hecho. Sabemos la fortaleza de El Alcoraz. Lo vimos el año pasado. Es uno de los feudos más difíciles de la categoría. El Huesca mantiene la misma estructura y base de jugadores muy importantes. Tiene una base muy hecha. Ha sido muy competitivo en los dos partidos en casa. Habrá que estar muy pendiente de dónde está el balón y dónde no. En cualquier momento cambia la jugada. Queremos tener nuestra idea. Hemos trabajado diferentes maneras en una semana complicada. El lamento y la queja no existe".

Plaga de lesionados

"No son ni lesiones. El único es el aductor de Puga. Izan es el tobillo. Moussa, Pastor, Luismi, Dani Sánchez, Dorrio y Ramón... Te he dicho ocho jugadores y es uno con un problema de aductor, algo muscular. Nos está golpeando fuerte y estamos en la quinta jornada. Pero aparecen oportunidades. No podemos lamentarnos. Son fortuitas. Están trabajando muy bien los chicos, el staff y los médicos. Habrá lesiones por exigencia. Tendremos que manejarlo. Recio y Rafita entran en convocatoria y Haitam nos lo llevaremos también. Ha hecho semana completa. Tenemos diferentes situaciones con Jokin, Murillo, Rafita... Queremos encontrar el mejor estado de forma de los jugadores. Habrá momentos para todos".

Adrián Niño

"Ha vuelto bien. Solo ha completado la sesión de este viernes. Con mucha energía. Debutó y marcó gol. Eso es una muy buena noticia y eso se contagia. Eneko ha hecho una semana muy buena también junto a Chupete. Tenemos diferentes opciones que no tuvimos la semana pasada".

Brasanac

"Darko ha hecho la semana completa y viene preparado. Seguramente nos va a ayudar. Si no es de inicio... nos va a ayudar. Me voy contento con todos, pero Darko... nos va a ayudar muchísimo. Hace mejores a los compañeros, en diferentes posiciones. La semana pasada lo llevé con esa idea de empaparse. Es importante eso cuando viene alguien nuevo. Que tengan ese sentido de pertenencia, aunque sean de fuera. Esta semana sí tiene opciones de ayudarnos".

Haitam

"Nos puede ayudar cinco o diez minutos. Lo normal es que no. El chaval está que se sube por las paredes. Lo hemos puesto en una sesión diferente para que haga esfuerzos. Los ha cumplido. Yo lo llevo como premio a ese trabajo. Que tengamos calma y a ver cómo acontece el partido. Ojalá no salga, porque será buena señal".

Joaquín Muñoz

"Está motivado. Además, con la temporada que hizo. La motivación es extra, es normal. Cada vez va a más. Muy contentos por el trabajo que está haciendo

Gabilondo

"Nos va a ayudar muchísimo. Todos somos personas, está en el proceso de mejora. Hay que trabajar el aspecto mental. Entrena como un animal. Jokin jugó el partido del ascenso. Vamos a tomar decisiones, por estados de forma. Tiene esa capacidad y actitud para ayudarnos".