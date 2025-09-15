Pellicer ya ha utilizado 19 titulares diferentes

«Habrá momentos para todos». Esta fueron las palabras de Sergio Pellicer en la previa del encuentro en Huesca. Y no miente. O al menos, para casi todos. En solo cinco jornadas, la mayoría de los futbolistas que han estado sanos y a las órdenes del técnico desde el inicio de LaLiga Hypermotion han tenido, al menos, una oportunidad de ser titular. Ya sea por propias decisiones del técnico, o provocado por lesiones y ausencias internacionales, la realidad es que en solo cinco jornadas ya han sido titulares 19 jugadores en el Málaga CF.

Oportunidades para casi todos

Solo hay tres futbolistas de campo -además de los guardametas suplentes- que han estado disponibles desde la primera jornada y todavía no han tenido la oportunidad de jugar de inicio. Dos de ellos ya han sido comentados esta semana, Jokin Gabilondo y Einar Galilea. Pellicer prefirió desplazar a Murillo al lateral y dar entrada al canterano Recio antes que darles la oportunidad. El tercero en este grupo es Aarón Ochoa, que ha participado en varios encuentros, pero nunca ha salido en la foto de los titulares.

Hay otros que todavía no han tenido esa oportunidad, pero con circunstancias particulares. Es el caso del último en llegar, Darko Brasanac, que debutó en Huesca tras firmar por el Málaga CF con el mercado ya cerrado. También de Eneko Jauregi, que se perdió las primeras jornadas por lesión. O Haitam, todavía sin estar al 100%, y Josué Dorrio, que entre su puesta a punto y un proceso vírico en los últimos días ni siquiera ha podido debutar. A buen seguro algunos de ellos no tardarán mucho en engrosar la lista de jugadores que han sido titulares.

Tres jugadores con pleno

De toda la plantilla blanquiazul, solo hay tres jugadores que llevan pleno de titularidades: Alfonso Herrero, Javi Montero y David Larrubia. En este grupo estaba hasta esta última jornada Izan Merino, pero esos problemas en el tobillo le hicieron perderse la cita en El Alcoraz. También con cuatro titularidades, al igual que Izan, están Víctor García, Joaquín Muñoz y Carlos Puga, que tardará varias semanas en aumentar su cuenta mientras está lesionado.

Después con tres titularidades aparecen Murillo, Carlos Dotor, Juanpe y Chupete. Con dos, Álex Pastor (hasta su lesión), Rafa Rodríguez, Lobete y Adrián Niño, al que su convocatoria con la sub-21 le ha privado de tener más continuidad. Con solo una quedan Dani Sánchez, Ángel Recio, Dani Lorenzo y Luismi, lesionado en el primer partido de liga para varios meses.

