Pellicer: "La única manera de apagar la brisa del huracán es ganando"

Sergio Pellicer habló este viernes en la sala de prensa de La Rosaleda, a dos días de la visita del Málaga CF a Santander. El técnico blanquiazul espera un partido en el que "va a haber goles" ante un equipo con "mucha rabia" por sus dos últimas derrotas en El Sardinero ante "equipos recién ascendidos". "Es un partido de energía, de ser nosotros mismos, volver a reencontrarnos", aseguró

Rival: Racing Santander

"Después del partido de Burgos, lo primero que pusimos en la pizarra era focalizarse en lo de Santander. Aprender de lo que estamos fallando. Buscar la unidad otra vez. El año pasado vimos uno de los partidos más bonitos de la categoría y quedo 0-0. No fue normal. Allí fueron dos acciones a balón parado. No estamos siendo contundentes en las áreas. El Burgos supo entender su momento. Nos espera un partido en el que no puedes ni pestañear. Están heridos, han perdido dos partidos allí ante equipos recién ascendidos. Van a tener mucha rabia. Nosotros, rabia doble. Se nos han los partidos por pequeños detalles. Es un partido de energía, de ser nosotros mismos, volver a reencontrarnos. Esa idea de juego, más constante durante todo el partido. Va a haber goles, lo tenemos asumido. Tenemos que manejar los estados emocionales. El año pasado, en cualquier situación creíamos. Tenemos que volver. Tenemos que estar unidos en ese aspecto".

Semana de preparación

"Esto es de resultados. No son tres partidos brillantes, pero no son para cero puntos. Creo que hemos estado más cerca de lo que queríamos que peor. Nos han penalizado los errores. Tenemos que hacer más. Con pequeñas cosas nos penalizan. El Burgos es el ejemplo, compiten y sin ser brillantes sacan resultados. En dos detalles de falta de concentración... Es una semana dura. La única manera de apagar el huracán es ganando. Ya lo he vivido otras veces en este club".

Expulsión en Burgos

"Lo de la expulsión no era nervios. Se lo dije desde el máximo respeto. Prefiero a mí que perder a otro jugador. Hay que tener empatía. Hay que enseñar a los jóvenes el respeto y entender lo que es el fútbol y lo que es la vida".

Sensaciones personales

"He vivido muchas de estas. Cuando llegan estos momentos... He visto al equipo peor en ocasiones. Los entrenadores estamos expuestos. Hay detalles que nos hacen mirar a un lado y a otro. Va para todos. Hay que sacar rendimiento. Mi protesta fue muy calmada. Se lo dije, fue una locura. Pienso en el siguiente partido. Sé cómo es el fútbol. Gestionamos muchas emociones. No tiene que ser un lamento".

Trabajo mental

"Volvimos en autobús, para valorar pequeñas cosas. Que tengan más unidad que nunca. Hay jugadores que ya llevan tres años conmigo. Aquí hay mucha más responsabilidad. Es un aprendizaje para todos. A los jugadores nuevos a veces les cuesta entender lo que es Málaga. Es un grupo humano. Tenemos que dar un paso hacia adelante. No hay ningún tipo de excusas".

Partido en Santander

"No puedes pestañear. Hemos hecho trabajo específico. En Huesca nos pasó, una pérdida y en 10 segundos. Estos lo hacen en 2 segundos. No adelantan tanto la línea como el año pasado. Estamos trabajando situaciones para no abusar del pase en largo. Si somos capaces de encontrar ese pase, nos va a dar más opciones de hundir al Racing".

Plaga de lesiones

"Tiene una pequeña molestia. Si no pasa nada, irá Rafita. Lo suplimos con lo que tenemos. Puedo tener alguna duda, pero esta vez tengo menos. Hay gente nueva que se está amoldando. El otro día me preguntaban por Einar y Jokin, ya están jugando. El tiempo pone a cada uno en su sitio".

Sanción de tres partidos

"El otro partido que me cae es porque el vestuario está al lado. No puedes ni dirigirte. Tenemos que ser imagen. Llevamos mucha gente detrás. No hubo falta de respeto, solo una apreciación. En ningún caso falta de respeto. Veis lo que pasa en Primera... y nos les pasa nada. Fuimos al Comité de entrenadores y nos dijeron que habría más empatía. Hay gente que empatiza más y menos La gente nueva que va subiendo, en todos los gremios, van cambiando. Ese es el camino, enseñarles, volver a lo que nos enseñaron padres y abuelos. Un poquito de humildad".

Calendario

"Son semanas limpias. Solo cambia el tema de los viajes. Se entiende que somos uno de los equipos que más audiencia tiene".

Expulsión de Galilea

"Einar es el capitán de campo. Es el que tiene que ir. Le dice "Ha tocado el balón". Y le saca amarilla. Nos estamos jugando mucho. Las reglas son así y lo tenemos que asumir. Lo que más se equivocan son los entrenadores, y luego los árbitros. Hay gente que está más preparada que otra".

Acejo en el banquillo

"Está muy preparado. Vamos a estar en contacto. A veces la presencia del entrenador... Les hace estar más libres. Cambios, situaciones, maneras de presión, altura del rival... Todas las situaciones están habladas y consensuadas. Tengo un cuerpo técnico brutal. Va a haber comunicación constante. A veces la importancia física del entrenador no importa. No va a ser una excusa".

