Pellicer: "Es el peor momento desde que estoy yo"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, fue tajante sobre la cuarta derrota consecutiva cosechada en El Sardinero ante el Racing, 3-0, que sitúa al equipo en puestos de descenso: "Es el peor momento desde que estoy yo". Y reconoció que se encontró tras el encuentro un vestuario "triste", aunque en su caso expresó otras sensaciones: "Siento mucho dolor".

"Hay que levantarse, pero primero hay que tener dolor para poder levantarse", amplió en rueda de prensa a preguntas de los periodistas. En un encuentro en el que la expulsió de Javi Montero, por roja directa, hizo variar su esquema de juego, el castellonense indicó que incluso con un primer gol en contra su escuadra ha seguido viva, con acciones de peligro a balón parado. Y ensalzó a continuación la eficacia de los locales: "El segundo gol es totalmente evitable. Y ya nos ha costado. El Racing contra otros equipos hizo más y marcó menos. Pero tiene jugadores diferenciales, que con muy poco, cuando las cosas van mal, aparecen".

"Tenemos una mochila"

Para el de Nules en igualdad se estuvo cerca de la victoria y lamentó las dificultades a las que se enfrentan jornada tras jornada, en alusión también a las numerosas bajas que acumula la plantilla: "Nos están ocurriendo unas cosas...". Manifestó que el estado anímico de sus jugadores se resume en esa tristeza, la que hace ver "dónde estamos". No obstante, él ve firmes a sus pupilos.

Preguntado sobre las reiteradas derrotas, hasta encadenar apenas un punto, con el empate ante el Granada CF de hace cinco jornadas, sobre 15 posibles, Pellicer reconoció que en este momento "tenemos una mochila, que no es justa, pero que hay que soportarla". Dijo que estas últimas cuatro jornadas sin puntuar se han decidido "por pequeños detalles".

Viene el Deportivo

Queda bastante temporada y a su juicio "la categoría este año es preciosa. Hay una igualdad tremenda. Ahora estamos abajo, pero todo es muy volátil. El equipo que mejor gestione la incertidumbre...", amplió con la próxima visita a La Rosaleda, el próximo fin de semana, de un Deportivo que permanece invicto.

El preparador blanquiazul echaba la vista atrás respecto a su rival de este domingo y recordaba que también venía de dos derrotas ante su público. Así considera que sin la inferioridad numérica forzosa hubiese habido un partido diferente. "Creo que han hecho muchas cosas. Es un equipo que genera muchas situaciones. Pero insisto en que en el momento en igualdad se estaba viendo un partido muy equilibrado. La primera parte ha sido muy controlada, hasta los últimos cinco o diez minutos".

