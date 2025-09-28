Pellicer: "Así estamos lejos de lo que queremos"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, no ocultó su malestar en rueda de prensa por esa repetida "falta de concentración", la necesidad de que sus pupilos estén "más focalizados", puesto que considera que pequeñas diferencias han estado detrás de las tres derrotas consecutivas cosechadas. En El Plantío, el Burgos remontó la diana inicial de Dani Lorenzo para agravar la racha negativa de los blanquiazules.

"No hemos merecido perder", lamentó. Pero después remarcó que él mismo es el máximo responsable. "Tenemos que dar todos un poco más, el primero yo, porque de esa manera no llega lo que teníamos pensado. Así estamos lejos de lo que queremos", insistió. A su juicio toca "callar y escuchar", porque las derrotas "hay que gestionarlas bien". Respecto a la afición malaguista, que de nuevo hizo muchas horas de autobús para poder respaldar a sus jugadores, el de Nules aseguró: "No se le puede decir nada. Es tan grande... Máximo respeto y pedirles perdón, por las situaciones en las que no hemos estado acertados".

Despistes defensivos

Pellicer reconoce que sus jugadores tienen que rozar la perfección en una jugada para poder superar a la zaga rival, como ocurría este domingo en la extraordinaria acción del canterano Dani Lorenzo, mientras que las dianas del rival vienen de una acción a balón parado o de una jugada de segunda línea, en la que no se sigue "al jugador alejado". Es decir, son situaciones "que se entrenan".

Volvió como en anteriores jornadas subrayar la juventud de su plantilla: "Como siempre digo esto es un aprendizaje. Pero detrás tenemos a mucha gente muy dolida. Estarán muy enfadados. Por eso tenemos que prestar el triple de atención y ver cómo trabajar estas situaciones". De inicio expresó que en un duelo a priori tan igualado "cada equipo iba a tener sus momentos".

Más calma

Por ese motivo era consciente de que pequeños detalles, ante los que habría que prestar la máxima atención, determinarían el resultado final. Recordó acciones en ataque de Rafa, Larrubia o de Lobete, ante las que faltó "un poquito más de calma". Al respecto, de manera explícita reconoció que el Burgos este domingo había competido mejor. "Es una derrota injusta. Pero soy el primero que quiere más", concluyó.

