Pellicer: "No hemos merecido la derrota"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, lamentó que su escuadra haya vuelto a perder por la mínima, por segunda jornada consecutiva (0-1), pero sacó conclusiones bastante positivas de una segunda parte en la que hubo casi una veintena de remates y cerca de una treintena de centros, si bien es cierto que sin el premio del gol ante un cuadro gaditano notable en tareas defensivas. "No hemos merecido la derrota. La actitud de la primera parte es la que nos deja un poco lejos de lo que queríamos", expresó.

Aludió a que el "exceso de confianza" genera las peores consecuencias y, explícitamente, recordó cómo salió la plantilla del triunfo en Las Palmas. "Ahora las derrotas no te tienen que quitar la confianza. Ambas han sido por la mínima y toca gestionar la incertidumbre. En estos momentos es cuando tenemos que tener más unión, más calma", matizó. Tocarán además dos salidas ante las que esa labor de gestión será fundamental, a su juicio.

Mucho que mejorar

Pellicer volvió a referirse a que sus jugadores aún tienen "muchas cosas que mejorar". Una asignatura pendiente en cuanto al análisis de lo visto este domingo ante el Cádiz CF, que sigue sin conocer la derrota, es "el aspecto de la precisión, de la focalización. De estar centrados", espetó el de Nules. Y sobre esa necesidad de afinar la puntería, con el condicionante siempre del rival que se tiene enfrente, hizo hincapié en el trabajo que se despliega entre semana. De hecho, aseguró que no le terminó de sorprender el bajo rendimiento que en generar mostraron sus futbolistas en el primer acto ante los amarillos.

"Es un aprendizaje en nuestro camino. Tengo que felicitar a los chicos por la segunda parte", concluyó en un primer análisis del encuentro. La escuadra visitante se movió con mucha soltura hasta el descanso y, además de obtener el premio del tanto, precedido de un error en la zaga blanquiazul, se topó con una falta de fluidez manifiesta de un Málaga CF que sólo ha podido sumar un triunfo en casa en este arranque liguero.

Sustitución de Niño

El preparador castellonense recordó el buen momento de forma de los gaditanos y reiteró que, si hay maneras de perder, que sea con una segunda mitad con tanta presión sobre el área contraria. Reconoció que la apuesta por Adrián Niño como titular representaba un riesgo, en función de cómo había ido durante la semana y de esa opción de "sacrificar a Lobete". Buscaba "un poco más de presencia", pero el arranque no fue el esperado y ahora sólo resta desearle "que se recupere pronto". Pellicer aspira a que su plantilla en cada acto vuelva a pelear como en la segunda mitad de este domingo, cuando "en cada balón se nos iba la vida", finalizó.

