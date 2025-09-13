Pellicer: «El gol viene de una falta muy clara a Rafa»

Sergio Pellicer habló tras la derrota en Huesca y no se mordió la lengua a la hora de hablar de esa última jugada que decidió el partido: «Viene de una falta muy clara a Rafa». El técnico blanquiazul se quejó de esa acción y, además, señaló que su equipo debe mejorar en «experiencia» para que no vuelvan a ocurrir tropiezos de este tipo con el partido casi finiquitado. «A gestionar esta rabia para ganar en nuestra casa al Cádiz».

Derrota in extremis

«Mucha rabia. Ha sido un partido muy igualado, con contextos diferentes. Ellos han presionado muy alto en la primera parte. Estaba muy igualado y, aun así, hemos tenido buenas transiciones, pero no hemos tenido el juego que queríamos. Con Darko nos hemos sentido más cómodos y ha sido igualado. Teníamos que tener más control del partido sabiendo que nos podían hacer daño. Estaba más cerca el 0-1. Es una maldición. Da muchísima más rabia que el año pasado porque hemos hecho más méritos. Tendremos que mejorar ciertas cosas del otro fútbol y de la veteranía, como saber parar transiciones. Viene de una falta muy clara a Rafa. La juventud hace que quieras seguir. A otros, no le ocurriría. Tendremos que mejorar».

Guion del partido

«Esperaba ese equipo muy intenso en presión y que declinara la balanza hacia el campo rival con juego entre líneas. Hemos defendido muy bien. No encontraban la segunda jugada. Ha sido un partido muy igualado. Es difícil poder puntuar en este estadio, lo hemos tenido muy cerca. Es un resultado para borrar, pero si mejoramos en esa experiencia son peldaños para mirar hacia arriba».

Cambios en la segunda parte

«En la primera parte pensábamos que Joaquín nos podía dar más profundidad. En la segunda, por la izquierda, ha tenido una acción pero le ha faltado más por encontrarlo. Estoy contento con el rendimiento de los chicos, pero hay que mejorar en experiencia y controlar pequeños detalles que otros equipos hacen muy bien. Saber qué tenemos que hacer en esa última jugada».

Estado anímico de la plantilla

«Diez minutos jodidos, de lamento, pero ya a gestionar esta rabia para ganar en nuestra casa al Cádiz. Mucha rabia y lamento también por la gente que ha venido, a pesar de que no ha sido un partido brillante. No se merecían la derrota. El fútbol te da la opción de levantarte. Hemos empezado muy bien y ahora usaremos esta rabia dentro para focalizarla a partir del martes en el Cádiz».

Maldición de El Alcoraz

«Las estadísticas están por algo. Es creer y luchar hasta el último minuto y la última jugada. Nosotros también lo tenemos. Tenemos que ajustar ese control del juego y tener esa paciencia y experiencia de parar el partido con una falta. Ha habido dos o tres situaciones en las que hemos pecado de ser jóvenes, porque eran faltas. Hemos pecado de pardillos en ese aspecto».