Pellicer y su futuro en el Málaga CF: "Creo que este año va a ser mi último baile"

Sergio Pellicer pasó este lunes por el programa Área Malaguista de 101TV. Habló del mercado de fichajes, de Josué Dorrio y de algunas de las salidas que ha tenido el Málaga CF en los últimos meses, pero lo cierto es que habló de su futuro y no con garantías de estar a largo plazo: "Creo que este año va a ser mi último baile".

Josué Dorrio

"Esto lo lleva la dirección deportiva, yo estoy informado de todo. El club va a hacer un esfuerzo por la situación que tenemos, pero yo estoy muy contento con la plantilla. Es verdad que esta semana acaba todo. Cuando acabe el partido de Las Palmas tendremos la foto final y sabremos los pasajeros y los guerreros para defender y honrar este escudo".

Final del mercado de fichajes

"Vamos a ver lo que ocurre. Lo de Luismi, ya le han dado el alta. Estábamos preocupados, ya estoy más tranquilo, la operación ha salido bien. Vamos a esperar estos días. Sé que en el momento en el que se recupere, con máscara o con casco, va a volver. Lo más importante es la salud. La dirección deportiva y la gerencia tienen que funcionar, saben cómo va esto, pero por experiencia sé que los finales de mercado son difíciles por lo económico, por el límite salarial, también por salidas en las que pueden pasar cualquier cosa como Nelson... Estoy focalizado en sacar el mayor rendimiento para el partido de Las Palmas".

¿Centrocampista, extremo o los dos?

"Hay que ir a lo primero que nos pueda aparecer, el mercado es muy complicado. Espero que se haga ese esfuerzo. La dirección deportiva está trabajando y espero que el club vaya a hacer un esfuerzo, lo percibo. Tenemos tres extremos, Larrubia lleva 90 y 90. Haitam va a tener su proceso, tenemos que ayudarle. En el tema del mediocentro estamos buscando soluciones. Luego está el tema del límite salarial, ahí no controlo. Seguramente se va a intentar hacer un esfuerzo. También están los chavales del filial. Quiero que el filial compita, pero a mí me encanta que esté ahí".

Futuro del proyecto

"Tenemos gente que va para la tercera temporada consecutiva. La afición y la ciudad van a una velocidad diferente. No somos un club normal. Me gustaría que viniera un inversor que pusiera orden, seguramente hablaríamos de otra situación. Todos damos lo máximo, lo damos todo. Ves el campo y la afición... 30.000 personas cada 15 días más la gente que nos ve por la tele. Somos de Primera, pero es que hace dos años estábamos en Primera RFEF. Es un proyecto muy bonito. Hay que dar pasos hacia delante, pelear, ser ambiciosos. Se queda un proyecto para dos/tres años pelear, ojalá antes".

Futuro de Pellicer

"Creo que este año va a ser mi último baile, lo afronto de esa manera. Siempre lo he afrontado de esa manera y no sé cuántos partidos llevo. Sí que es cierto que noto y percibo que va a ser mi último baile. Voy a La Rosaleda como si fuera mi último día. Lo percibo en el día a día porque lo noto. Me acuerdo del primer día en Ponferrada, no lo quiero ni pensar. Todo eran problemas extradeportivos, se hablaba de lo de fuera. Ha sido un aprendizaje, ya tengo callo. Cada día que voy a La Rosaleda disfruto y lo intento transmitir. Por eso tengo muchos enfados con la gente, lo vivo de una manera diferente. Mi mensaje es que tenemos que hacer un año muy bueno. Mantener al equipo, pero pelear, transmitir y dar un paso hacia delante. Haciendo lo mismo del año pasado es imposible que me pueda quedar en el Málaga CF. Por supuesto quiero seguir en el Málaga CF, pero sé cuál es mi cargo. Málaga me lo ha dado todo, yo se lo estoy dando todo. Ahora también noto una ilusión, creo que más que en Champions. Es un compromiso tan grande y lo gestiono de una forma tan personal que me lleva a situaciones...".

Relación con Loren Juarros

"Tenemos nuestra diferencia de criterios, pero tenemos buena conexión. Tiene más experiencia que yo, es más mayor que yo, se ha equivocado más que yo porque es mayor. Es una persona que lo da todo por el club, tiene unos conocimientos enormes. Tiene una idea muy clara que comparto, la percibo con diferencias y lo bonito es que tenemos diferencias para lo mejor del club. Vamos de cara, somos honestos".

Roberto, Cordero y Kevin

"Las dos me duelen. Roberto me acuerdo que la pretemporada no marcaba ni un gol. Tenía a Dioni que fue un complemento perfecto. Mira la temporada, la mejor a nivel individual. Hicimos trabajo específico con él. Antoñito nos lo ha dado todo con una personalidad brutal. Lo quiero como un hijo, pero hay gente que tiene que tomar decisiones. A lo mejor en otra situación hubiesen estado aquí. Kevin volverá a Málaga, necesita estar fuera. Es diferencial, pero es irregular en el rendimiento. En el momento que sepa entender los conceptos y gane madurez, volverá. Es un proceso natural".

Dioni

"Claro que tenía sitio. Nos dio muchísimo. Le pedí cosas que no estaba acostumbrado a hacer. Queremos que los delanteros sean el primer obstáculo, que presionen. Les exigimos que estén frescos para tomar buenas decisiones y marcar goles. Hizo un trabajo brutal. Hay que tomar decisiones. Pensábamos en el crecimiento de Chupete y buscar dos perfiles diferentes, con Adrián y un delantero de área. Dioni cumplió un sueño y de la forma que se ha ido Dioni nos gustaría irnos todos".