Pellicer: «Nos faltó darle más continuidad a lo que queremos»

El técnico del Málaga Sergio Pellicer afirmó, tras el empate a dos goles frente al Granada, que «el inicio ha sido muy bueno con Juanpe que podía pensar», y una gran energía «con dos goles en dos acciones muy buenas», pero «a ellos les mete en el partido el primer gol».

«Nos ha desajustado el final de la primera parte y el inicio de la segunda», dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense, quien alabó al Granada, «es un equipo que va a ir para arriba», aunque «hemos abusado del pase largo».

Pellicer, destacó el esfuerzo. «Ha sido brutal. Lo que queremos es mantener esa energía de los primeros 30 minutos y esto es la categoría. Felicitar a los jugadores, pero nos ha faltado darle más continuidad a lo que queremos.

El técnico blanquiazul, a nivel global, sí está muy contento por los 8 puntos sumados en estas primeras cuatro jornadas ligueras: «Enfrente hay un gran rival. En la categoría hay mucha igualdad. Estoy contento de estos cuatro partidos, hay cosas que mejorar. Entender que hay un rival. Ahora vamos a Huesca y lo que cuesta. Tenemos que buscar regularidad», subrayó.

Pacheta: «Me ha gustado el segundo tiempo»

El entrenador del Granada, José Rojo Martín Pacheta, comentó sobre la igualada a dos goles que «estoy contento porque el segundo tiempo que hemos hecho es el que yo quiero», porque «hemos tenido más ocasiones que el Málaga», aunque «este punto me sabe rico por el buen juego con mucha verticalidad». Pacheta lamentó el mal arranque de su equipo, que le obligó a nadar contracorriente durante 70 minutos.

«Pero no podemos hacer los primeros 20 minutos. Hemos jugado con tres centrales y el ajuste no es fácil, pero no nos puede pasar. Estamos creciendo, el punto es cómo está conseguido, me ha gustado el segundo tiempo, tirar centros, cargar el área», dijo.

Pacheta, indicó que el delantero marroquí Mohamed Bouldini, que fue sustituido al descanso «tenía molestias en el tobillo, y no estaba seguro», pero «tenemos jugadores muy buenos para sustituir».

El técnico del equipo granadino se refirió a su homólogo Sergio Pellicer: «Es un tipo al que admiro, tiene un carácter, me gusta como trabaja, y me gusta la gente cariñosa, me siento muy cómodo cuando hablo con él. La charla desearnos suerte, le he dicho que tiene un equipo muy chulo con un ambiente maravilloso», concluyó Pacheta. n