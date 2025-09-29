Pellicer acabó expulsado y está pendiente de una sanción de varios partidos

El Málaga CF no solo se trajo de Burgos la tercera derrota consecutiva con errores importantes en la línea de atrás, el cuarto partido sin ganar o la expulsión de Einar Galilea. No se pudo ver en televisión, pero Sergio Pellicer fue expulsado por Daniel Palencia Caballero después de que el colegiado señalase el pitido final. El próximo reto es en el estadio del Racing de Santander, pero la sanción puede ser de varios partidos.

No andan las aguas calmadas en el club de Martiricos. Después de las dos últimas derrotas contra el Huesca y el Cádiz, El Plantío aparecía señalado en rojo para cambiar la dinámica blanquiazul, aun sabiendo de la dificultad del campo. Dani Lorenzo comenzó a hacer el trabajo con esa victoria momentánea y poco duró la felicidad para un Pellicer que es consciente del calendario que está por venir.

Esto señaló Palencia Caballero, árbitro del Málaga CF-Nàstic de Tarragona de la final del play off de ascenso en La Rosaleda, en el acta: "En el minuto 99, el técnico Pellicer García, Sergio fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a mí tras la finalización del partido estando aún sobre el terreno de juego 'ya verás la locura que has montado'", a lo que añadió después: "Tras la finalización del encuentro y estando en el túnel de vestuarios, ha continuado protestando a voz en grito hasta la puerta del vestuario arbitral".

Racing... ¿y Dépor?

Por lo pronto, verá el Racing de Santander-Málaga CF del domingo desde la grada de El Sardinero tras recibir esa tarjeta roja. Sin embargo, todo apunta a que no sea el único. Los entrenadores están siendo especialmente castigados esta temporada con varios encuentros de sanción y ese "protestando a voz en grito hasta la puerta del vestuario arbitral" allana el camino para que Pellicer tampoco dirija la visita del Deportivo de La Coruña.

Así que Alejandro Acejo, segundo entrenador, tomará los mandos del equipo en un momento muy delicado. Los blanquiazules se mantienen en la clasificación con ocho puntos, a tres de la zona de play off y a dos del descenso. Aunque más allá de las cifras, son las sensaciones de no recuperar a ningún jugador, de haberse convertido en un equipo mucho más blando atrás y de no encontrar soluciones para mejora la situación.

Vía: La Opinión de Málaga