Pellegrini: "Hay que buscar el resultado favorable desde el primer minuto"

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, dijo que el de este jueves en el campo del Dinamo de Zagreb "es un partido difícil, como todos en Europa", puesto que su equipo perdió "en casa por 0-1 y hay que buscar el resultado favorable desde primer minuto". A lo que añadiría: "Debemos entrar con convencimiento al partido y con la conciencia de que defensivamente hicimos un buen partido en la ida y que ofensivamente debemos dar más si queremos revertir el 0-1. En los torneos cortos, por supuesto que todos los partidos son finales".

Pellegrini atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial ofrecida en el estadio Maksimir. El técnico santiaguino calificó el duelo como "una final porque si no ganas, te quedas fuera", por lo que desea "lograr la victoria que permite seguir en un campeonato que es también muy importante" y en el que espera "mostrar esa ambición que no se reflejó en el partido de la semana pasada".

Manuel Pellegrini recordó que "el Dinamo no llegó prácticamente" a generar peligro en el Benito Villamarín, pero lo considera un rival "técnicamente bueno" contra el que "cuesta recuperar el balón, por eso" sus jugadores "deberán tener mayor intensidad y mayor volumen ofensivo". El preparador bético insinuó que el delantero congoleño Cedric Bakambu, fichado en el mercado invernal y que debutó el domingo, podrá salir como titular por primera vez porque "ha estado siempre jugando" en el Galatasaray y en la Copa de África, de modo que "está en perfectas opciones para actuar noventa minutos". "Veremos mañana si está en el once inicial y si completa el partido", dijo.

UEFA Europa Conference League MD-1 - Real Betis / EFE

El Betis solo viaja con un central a Zagreb, el marroquí Chadi Riad, y Pellegrini anunció que su compañero será el centrocampista Marc Roca, ya que no tiene "muchas alternativas", pese a que el futbolista catalán "no ha jugado nunca ahí, pero tiene la experiencia" de la fase de grupos de la Liga Europa. "Jugarán ellos dos", avanzó. Una de las opciones este jueves es que la eliminatoria se dilucide en una tanda de penaltis, suerte que "es muy difícil preparar", destacó el técnico chileno, porque "en un entrenamiento, cualquiera puede marcarlos, pero con la presión del resultado es algo diferente", y "el que esté más tranquilo y con mayor acierto va a continuar, como siempre".

Manuel Pellegrini también se refirió a la situación del centrocampista argentino Guido Rodríguez, que negocia la renovación de su contrato y no cree "que él no quiera seguir en el Betis ni que el Betis no lo quiera", así que a pesar de que la distancia para el acuerdo es mucha, "ojalá haya un entendimiento".