¿Peligra el Mundial 2030 para España?

La Guardia Civil ha llevado a cabo varias actuaciones coordinadas durante este miércoles en el marco de una investigación cuyo epicentro radica en la Real Federación Española de Fútbol, cuya sede en Las Rozas ha sido objeto de un exhaustivo registro por parte de la UCO (Unidad Central Operativa). Las pesquisas no se han limitado a estas instalaciones federativas, sino que se han extendido al domicilio particular del ex presidente Luis Rubiales, y del despacho de Tomás González Cueto, abogado externo de la RFEF.

Además, los registros se han ampliado en las ciudades de Málaga, Granada y Sevilla. En esta última ciudad, los registros estarían relacionados con los partidos de la Selección Española en La Cartuja y los contratos entre la Federación y la Junta de Andalucía. De momento ha habido siete detenidos. Por su parte, Luis Rubiales se encuentra en la República Dominicana.

Registro en la casa de Luis Rubiales. / / EL CORREO DE ANDALUCÍA

Todas estas acciones llevadas a cabo por la Guardia Civil han generado una enorme preocupación en la FIFA, que está muy pendiente de cómo se están desarrollando los acontecimientos. La asamblea de este organismo debe ratificar el próximo mes de diciembre la candidatura española, marroquí y lusa al Mundial 2030. En ese sentido, la FIFA pedirá explicaciones cuando corresponda a los responsables federativos y actuará en consecuencia.

La FIFA, dispuesta a tomar medidas

El ente que regula el fútbol mundial y que preside Gianni Infantino se está mostrando implacable con los casos que dañan la imagen del fútbol y, de forma indirecta, a la propia FIFA. La crisis abierta por la actitud del ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras la conquista del Mundial femenino fue solventado sancionando al dirigente y apartándolo de cualquier responsabilidad relacionada con el mundo del fútbol.