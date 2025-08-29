Pelayo Fernández, opción para la zaga malaguista
El central asturiano podría ser el sustituto del lesionado Álex Pastor, aunque el Córdoba también anda detrás de su fichaje
Roque Núñez
El Málaga CF está moviendo el mercado en busca de suplir la baja de Álex Pastor. El central catalán se perderá lo que resta de temporada debido a una triada en su rodilla derecha sufrida durante el entrenamiento del pasado miércoles.
Opción para la zaga
Una de las opciones que se han puesto encima de la mesa es la de Pelayo Fernández. Así lo asegura el periodista Ángel García, que coloca al actual jugador del Rayo Vallecano en la órbita de varios equipos de Segunda División. Entre ellos, el Málaga CF y el Córdoba, que estarían interesados en reforzar su defensa mediante la cesión del futbolista.
Central de proyección
Pelayo Fernández se trata de un central corpulento y con buena salida de balón. Formado en clubes de su Asturias natal, en 2019 llegó a las filas del FC Barcelona. Su rendimiento llamó la atención del por aquel entonces director técnico de la entidad blaugrana Xavi Hernández, que llegó a convocarle en alguna ocasión con el primer equipo.
La pasada temporada llegó a Vallecas, dónde no ha tenido tanta regularidad. Ahora, parece que su futuro podría pasar por la Segunda División, y quién sabe si por la capital de la Costa del Sol.
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça