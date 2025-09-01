Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Pejiño no saldrá de Las Palmas y no llegará al Real Zaragoza

El extremo andaluz se queda finalmente en la UD Las Palmas pese a que podía rescindir y que el club aragonés había iniciado las gestiones para ficharle

Pejiño, en el suelo durante un partido con la UD Las Palmas.

Santiago Valero

Zaragoza

El Real Zaragoza inició este lunes las gestiones en busca del fichaje de Fran Pejiño, pero no saldrá de Las Palmas. El futbolista, al que le resta un año de contrato, podía salir del club isleño, seguramente, a través de una rescisión y, en ese escenario, la opción del Zaragoza, que ya ha trasladado sus intenciones a la entidad canaria, cuenta con serias opciones de éxito. Sin embargo, finalmente no saldrá.

Pejiño, de 29 años, cuenta con el interés de otros equipos de Segunda, pero el Zaragoza estaba bien colocado para hacerse con los servicios de un futbolista que iba a cubrir la vacante dejada por la marcha de Aketxe a Malasia.

Con poca participación en la cesión al Elche el curso pasado, el atacante no cuenta para Luis García, técnico de la UD Las Palmas, club en el que marcó 17 goles en tres temporadas. Jugador zurdo que suele jugar a banda cambiada, cuenta con un potente disparo y gran manejo de balón.

