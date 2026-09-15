Pedro Porro (27 años): "Para sacarme la ESO fui a una escuela de adultos por la tarde porque entrenaba por la mañana y compaginé como pude. El éxito sabe mejor ahora"

El sueño de Pedro Porro de convertirse en futbolista profesional empezó muy pronto y le llevó a hacer algunos sacrificios desde muy joven. Con 14 años se marchó de Don Benito para incorporarse a la cantera del Rayo Vallecano en Madrid y, durante aquella etapa, tuvo que dejar a un lado sus estudios para centrarse en el fútbol.

La llegada a Madrid supuso un cambio importante para el extremeño, que tuvo que alejarse de su familia y empezar a vivir en un piso tutelado junto a otros menores: "Tan pequeño te vas a vivir a un piso tutelado con otros niños y no tienes la misma confianza que con tu familia. Me quería volver al pueblo", recuerda el lateral.

Los estudios quedaron en un segundo plano, algo que el propio jugador reconoce que no era su prioridad por aquel entonces: "Cuando me fui a Madrid tuve que dejar la ESO, luego más adelante lo retomé. No era muy de estudios porque lo mío era el fútbol y era un enfermo con el fútbol".

Pedro Porro, tras su histórico gol contra Francia / EFE

Con los años, su carrera deportiva fue avanzando y Porro decidió retomar los estudios que había dejado cuando era adolescente. No fue algo que hiciera de manera sencilla, ya que tenía que compaginar las clases con los entrenamientos y seguir cumpliendo con sus obligaciones como futbolista.

El futbolista del Tottenham explicó que aprovechaba las tardes para acudir a clase después de entrenar: "Iba a una escuela de adultos por la tarde porque entrenaba por la mañana y estuve estudiando y compaginando con el fútbol".

Para el lateral, terminar sus estudios no era solo una cuestión de conseguir el título, sino una espinita que tenía clavada por la educación que recibió en casa: "Más adelante me lo tuve que sacar porque eso es importantísimo para mí, sobre todo para los valores que me ha dado mi familia".

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Pedro Porro of Spain in action during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Al final, Porro consiguió cumplir las dos partes que se había propuesto, llegar al fútbol profesional y terminar los estudios que había dejado atrás siendo adolescente: "Son cosas que cuando quieres cumplir tu sueño tienes que sacrificar. Pude cumplir las dos partes, que eso es lo que me hace más feliz".

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Ahora, después de haberse convertido en campeón del mundo con España, lo resume con una frase que explica perfectamente cómo ve todo aquel esfuerzo: "El éxito sabe mejor ahora".