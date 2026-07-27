Pedro Porro (26 años) reflexiona sobre sus estudios: "Cuando me fui a Madrid tuve que dejar la ESO, luego más adelante lo retomé. Son cosas que cuando quieres cumplir tu sueño tienes que sacrificar”

Sin duda, Pedro Porro fue una de las máximas revelaciones del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El lateral derecho del Tottenham Hotspur comenzó la competición como suplente de Marcos Llorente, pero tras el tropiezo ante Cabo Verde por 0-0, Luis de la Fuente apostó por el futbolista de Don Benito, que ya no volvió a perder la titularidad durante todo el campeonato. Además, fue el autor del segundo gol de España en la victoria ante Francia, un tanto que certificó el pase de la selección a la final.

El lateral del conjunto inglés se convirtió en el quinto futbolista extremeño que juega con la selección española un Mundial, algo de lo que se siente completamente orgulloso, tal y como explicó en una entrevista realizada por 'La Voz de Galicia'.

"Para mí es un orgullo grandísimo entrar en uno de estos cinco jugadores extremeños. Yo creo que también es lo que tú dices, habrá también mucha gente buena en Extremadura, pero llegar hasta aquí se ve que es difícil. Lleva mucho trabajo detrás. Yo lo digo todos los días de mi vida, soy un privilegiado por haberme dado este trabajo tan maravilloso que tengo. Estoy muy orgulloso de eso", comentó.

El futbolista tuvo que renunciar a muchas cosas para llegar a la élite, como dejar los estudios, aunque después los retomó. "Simplemente los iba compaginando como podía porque cuando me fui a Madrid tuve que dejar la ESO, luego más adelante lo retomé. Son cosas que cuando quieres cumplir tu sueño tienes que sacrificar", reconoció.

Pedro Porro, tras su histórico gol contra Francia / EFE

"Era un enfermo con el fútbol"

Sin embargo, no dudó en reconocer a 'La Voz de Galicia' que no era un buen estudiante, pues "lo mío era el fútbol y era un enfermo con el fútbol".

"Más adelante me lo tuve que sacar porque eso es importantísimo para mí, sobre todo para los valores que me ha dado mi familia. Pude cumplir las dos partes, que eso es lo que me hace más feliz", aseguró al medio de comunicación anteriormente mencionado.

El lateral del Tottenham Hotspur desveló que aprobó la ESO años después de dejar los estudios: "Iba a una escuela de adultos por la tarde porque entrenaba por la mañana y estuve estudiando y compaginando con el fútbol".

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"He tenido una infancia difícil por el tema financiero, no era muy buena la situación. En casa hemos sufrido mucho económicamente por ahí, pero me quedo más con el detalle de mi abuelo de poder llevarme a todos lados como sea", concluyó.