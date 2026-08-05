Pedro Porro (26 años): "Mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que iba saliendo. Cuando salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana, me llevaba a casa de mis abuelos"

Pedro Porro ya puede decir que es campeón del mundo con apenas 26 años. El lateral del Tottenham se ha convertido en uno de los protagonistas de la Selección española en el Mundial 2026, pero detrás del éxito hay una historia de esfuerzo que el defensa extremeño nunca olvidará.

Antes de llegar a la élite, su familia tuvo que hacer muchos sacrificios para que pudiera seguir persiguiendo su sueño de ser futbolista. Aunque nunca dejó de tener el apoyo necesario para continuar con su formación, el jugador explicó en una entrevista con 'ABC' cómo fueron aquellos primeros años: "He tenido una infancia difícil por el tema financiero, no era muy buena la situación. En casa hemos sufrido mucho económicamente".

La situación laboral de sus padres hizo que sus abuelos tuvieran un papel fundamental durante su infancia, ya que mientras ellos trabajaban, eran sus abuelos quienes se encargaban de cuidarle y acompañarle en su día a día: "Mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que iba saliendo, y por eso mis abuelos se tuvieron que quedar conmigo".

El futbolista recuerda aquellas madrugadas en las que su madre tenía que empezar a trabajar muy temprano y él se quedaba en casa de sus abuelos: "Cuando mi madre salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana, me llevaba a casa de mis abuelos". Una situación que cuando era pequeño no acababa de entender: "Yo lloraba mucho, lloraba por irme con mis abuelos y la verdad que ella también entendía esa parte".

Pedro Porro con su abuelo Antonio / Archivo

Con el paso de los años, el futbolista ha sido consciente del esfuerzo que hicieron sus familiares para que pudiera cumplir su sueño, especialmente su abuelo, que se encargó de acompañarle a muchos entrenamientos y partidos cuando sus padres no podían hacerlo: "Yo he tenido una suerte grandísima en el simple hecho de que mi abuelo, el pobre, siempre me ha podido llevar a jugar, a cumplir mis sueños".

Uno de los recuerdos que más le marcó fue cuando su familia tuvo que hacer un esfuerzo extra para poder estar junto a él: "Jugábamos por la mañana a las 10, creo, en Alcobendas y no había otra opción. No se me olvida. Y cuando terminó el partido y ganamos, hablé con mi familia y me dijeron que llevaban cinco horas más que yo ahí, que se habían quedado a dormir en el coche".

Cuando Porro se marchó a Madrid para incorporarse a la cantera del Rayo Vallecano tuvo que adaptar su vida, alejándose de su entorno y compaginando el fútbol con los estudios de una manera diferente: "Son cosas que cuando quieres cumplir tu sueño tienes que sacrificar. No era muy de estudios porque lo mío era el fútbol y era un enfermo con el fútbol".

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Pedro Porro, tras su histórico gol contra Francia / EFE

Ahora, 26 años después, el defensa sigue teniendo muy presente a las personas que estuvieron a su lado desde el principio. Pedro Porro es consciente de que sus éxitos también llevan detrás el esfuerzo de su familia y, sobre todo, el de su abuelo: "Todo ese esfuerzo que él hizo en su día, se lo intento devolver con lo mejor que puedo".