Pedro Porro (26 años): "No era muy de estudios porque lo mío era el fútbol y era un enfermo con el fútbol, pero más adelante me lo tuve que sacar porque eso es importantísimo para mí, por los valores que me ha dado mi familia"

Pedro Porro ya es campeón del mundo con España, pero llegar hasta la élite del fútbol no fue un camino sencillo. El lateral del Tottenham tuvo que tomar decisiones importantes desde muy joven para poder desarrollar su carrera y una de ellas afectó directamente a sus estudios, que años después decidió retomar.

Con 14 años, el futbolista extremeño dejó Don Benito para marcharse a Madrid e incorporarse a la cantera del Rayo Vallecano, un cambio radical en su vida que le obligó a alejarse de su familia y empezar a convivir en un piso tutelado con otros menores a los que apenas conocía, una situación que no tardó en hacerse cuesta arriba para él: "Tan pequeño te vas a vivir a un piso tutelado con otros niños y no tienes la misma confianza que con tu familia. Me quería volver al pueblo".

Pedro Porro, con la camiseta del Rayo Vallecano / Matagigantes.net

La adaptación a esa nueva realidad no fue sencilla para Porro, que tuvo que acostumbrarse a una rutina completamente diferente mientras intentaba hacerse un hueco en el fútbol: "El día a día se hacía muy duro para alguien tan pequeño, pero entendí que si deseas algo mucho, te va a costar y hay que pasar por algo así".

Su pasión por el balón era tan grande que los estudios pasaron a un segundo plano durante aquella etapa: "Cuando me fui a Madrid tuve que dejar la ESO, luego más adelante lo retomé", explicó el defensa.

Porro nunca ha escondido que el fútbol era su auténtica obsesión y que estudiar no era precisamente una de sus prioridades cuando era adolescente: "No era muy de estudios porque lo mío era el fútbol y era un enfermo con el fútbol".

Pedro Porro, tras su histórico gol contra Francia / EFE

Sin embargo, con el paso de los años entendió que también era importante terminar aquello que había dejado pendiente. Por eso decidió volver a estudiar mientras continuaba con su carrera deportiva: "Iba a una escuela de adultos por la tarde porque entrenaba por la mañana y estuve estudiando y compaginando con el fútbol".

La decisión no estuvo relacionada únicamente con conseguir un título, y es que para el futbolista, completar sus estudios también tenía un significado especial por todo lo que había aprendido en su casa: "Más adelante me lo tuve que sacar porque eso es importantísimo para mí, por los valores que me ha dado mi familia".

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Ahora, convertido en campeón del mundo con España a los 26 años, Pedro Porro puede echar la vista atrás y comprobar que consiguió completar también esa parte de su vida: "Son cosas que cuando quieres cumplir tu sueño tienes que sacrificar. Pude cumplir las dos partes, que eso es lo que me hace más feliz".