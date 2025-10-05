Ni Pedri ni Lampard: Xavi Hernández se rinde al único mediocampista mejor que él

El legado de Xavi Hernández en la historia del fútbol es largo y difícilmente superable. Para muchos es considerado el mejor centrocampista de la historia y para otros, se encuentra en una posición muy alta del ránking.

Su dupla junto a Andrés Iniesta en la medular del FC Barcelona y la selección española le permitió ganar cuatro Champions League, ocho ligas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España, dos Eurocopas y la guinda del pastel, el Mundial de Sudáfrica en 2010.

El debate acerca de quién es el mejor jugador en el centro del campo de la historia está siempre presente entre los aficionados al fútbol y hay muchas opiniones, la mayoría de las veces sesgadas por el amor a unos colores o conjunto nacional, aunque Xavi siempre se menciona entre los más grandes.

Ahora es el mismo exentrenador del Barça el que se ha puesto delante de la disyuntiva de tener que seleccionar a un jugador mejor que él en esta posición. Lo ha hecho en un vídeo de preguntas rápidas de Rulas y Adri Contreras, dos conocidos creadores de contenido futbolístico, durante la presentación del balón del próximo Mundial 2026, el 'Trionda'.

"Quédate callado hasta que diga un medio mejor que tú". La premisa es clara y el reto empieza con nombres de la talla de Arda Güler, Kobbie Mainoo o Gavi, tres grandes futbolistas con un futuro brillante, pero que todavía están a años luz del de Terrassa.

Arda Güler, durante un partido de LaLiga. / MANU FERNÁNDEZ / AP

Tampoco le convencen perfiles como el de Camavinga, Pablo Barios o Reijnders, nuevamente jugadores muy jóvenes a quienes le quedan muchas sopas para asomarse al nivel de Xavi, por lo que se mantiene impasible a la espera de escuchar algún nombre que le haga siquiera hacer una mueca.

Fermín, Valverde, Zubimendi, Enzo Fernández... los nombres siguen saliendo, pero la reacción del catalán es la misma. Ni siquiera Pedri hace que se inmute un mínimo, aunque para muchos es el heredero natural del juego que practicaba junto con su compañero manchego en Barcelona.

Sin embargo, al empezar a escuchar nombres de futbolistas de su época, Xavi comienza a dudar si alguno de ellos podría ser mejor. Sin embargo, descarta a Andrea Pirlo o Frank Lampard, también a la leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, o al todoterreno del Chelsea, Makelele.

Zidane con el Balón de Oro / Agencias

Finalmente, llega el nombre que provoca que el exjugador al fin reaccione: Zinedine Zidane, el mejor jugador de la historia de Francia y uno de los medios con más clase que ha tocado nunca una pelota de fútbol. Gracias a su calidad pudo jugar en grandes equipos de Europa, como la Juventus o el Real Madrid, y conquistó el mundo en 1998 tras vencer a Brasil por 3 a 0 en el Stade de France local, además del Balón de Oro de ese año.