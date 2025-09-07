Pedri ni se inmutó tras su escandalosa exhibición

Pedri, autor de un doblete en el triunfo de España en Konya ante Turquía (0-6), aseguró que fue "un partido redondo" en el que metieron "intensidad" desde el inicio, y restó importancia a su aportación goleadora. El centrocampista del Barça completó, antes de ser sustituido, una obra maestra en la que, dando la sensación falsa de estar jugando sin esfuerzo (eso solo lo saben hacer los grandes), destrozó a su rival.

"Ha sido un partido redondo, desde el primer momento le hemos metido la intensidad que demandaba el partido. Teníamos claro que no iba a ser fácil pero se nos ha puesto de cara por mérito del equipo", analizó. Pedri tenía claro que "veníamos mentalizados de que era complicado, que iban a apretar y teníamos que salir fuertes. Hemos dominado para ser superiores".

Pedri celebra uno de sus goles en Turquía / ERDEM SAHIN / EFE

Y dio la clave para explicar por qué en la segunda mitad siguieron apretando: "En el descanso el míster nos pidió que siguiésemos con la misma intensidad porque los goles se necesitan. No sabes si te pueden venir bien en el futuro. Hemos mantenido la intensidad como refleja el resultado", añadió en Teledeporte.

Pedri goleador y presente en numerosas acciones de peligro de España, se mostró feliz por su doblete pero más por la goleada. "Sienta muy bien marcar, cada vez que lo hago casi es doblete. Contento sobre todo por ayudar al equipo, los goles son secundarios".

Merino, un futbolista satisfecho

Otro de los protagonistas, Mikel Merino, autor de tres tantos, confesó estar "muy contento por todo, por ganar, conseguir seis puntos de seis posibles, por hacerlo de una manera tan contundente y por el primer hat-trick de mi carrera. No es muy habitual que haga goles y hacer tres me deja muy feliz. Era un rival de entidad como se vio en la Eurocopa pasada el nivel que tenía, en un campo muy duro donde hemos hecho todos un partidazo", valoró en Teledeporte.

Mikel Merino logró un 'hat-trick' ante Turquía / Khalil Hamra / AP

"Es una faceta que estoy mejorando dando el pasito adelante importante para los centrocampistas, marcar goles y ayudar al equipo. El año pasado jugué en el Arsenal de delantero, me habitué a jugar en zonas más altas y ahora se me hace habitual tener familiaridad con la porterías. Estoy teniendo la suerte de que entran", añadió.