Ni Pedri ni Iniesta: Maldini señala al mejor centrocampista de la historia de España

Hablar de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol español siempre genera debate. Nombres como Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Sergio Busquets suelen aparecer en cualquier conversación, pero Julio Maldonado no tuvo dudas cuando Jordi Wild le preguntó por este asunto durante su entrevista para 'The Wild Project'.

Maldini estaba analizando a algunos de los futbolistas que más le gustan en la actualidad, entre los que se encuentran Olise y Vitinha, cuando acabó hablando de Pedri. "Yo creo que es el mejor centrocampista del mundo", afirmó sobre el jugador del FC Barcelona.

Para el analista, pocos futbolistas son capaces de influir en tantas facetas del juego como lo hace el canario: "Es el que más cosas diferenciales hace en más zonas distintas del campo".

Además, destacó su capacidad para adaptarse a cualquier escenario dentro de un partido: "Cuando hay que jugar a un toque, juega a un toque; a dos toques, a dos toques. La pide siempre, cuando hay que ralentizar el juego, lo ralentiza".

El periodista también puso en valor la lectura táctica de Pedri y su influencia en la construcción del juego: "Tiene el partido en la cabeza y eso lo hacen muy pocos", aseguró antes de destacar también su capacidad para generar peligro cerca del área rival.

Maldini comparó al canario con otros grandes centrocampistas del momento, como Vitinha, aunque cree que el futbolista azulgrana ofrece un repertorio más amplio. Por ello, insistió en que actualmente no ve a nadie por encima de él en su posición.

"Yo creo que puede ser tan bueno como Iniesta, seguramente jugando más atrás porque Iniesta jugaba más arriba, pero no tanto como Xavi. Para mí es el mejor centrocampista de la historia de España porque era un poco el emblema dentro del emblema", declaró.

Maldini comentó que Pedri es más "armador de juego" que Iniesta, pero que Xavi unía las dos cosas: "Pedri tiene muchos años por delante para acabar incluso siendo mejor que Xavi, ya veremos, pero no lo veo tanto".